brouillard
DE | FR
burger
Suisse
Bâle-Ville

Devenir suisse sera gratuit dans ce canton

Un homme tient son nouveau passeport Suisse biometrique au nouveau centre de biometrie au Flon, ce vendredi 21 janvier 2011 a Lausanne. Ce centre va recolter les donnees biometriques pour les passepor ...
Par ailleurs, l'obtention de la nationalité suisse pour les plus de 25 ans y coûtera 900 francs au lieu des 1750 actuels.Image: KEYSTONE

Devenir suisse sera gratuit dans ce canton

La naturalisation suisse de personnes de moins de 25 ans ou à faible revenu va devenir gratuite à Bâle-Ville.
10.12.2025, 18:3010.12.2025, 18:30

Le parlement du canton a approuvé nettement en ce sens une modification de loi qui prévoit également une baisse des émoluments pour les personnes âgées de plus de 25 ans.

Le Grand Conseil a adopté mercredi, par 78 «oui», 13 «non» et une abstention la révision partielle de la loi sur les droits civiques. Seul le groupe de l'UDC l'a rejetée. Les personnes inscrites à l'aide sociale ou bénéficiaires de prestations complémentaires ou de réductions de primes maladie ne paieront plus d'émolument de naturalisation à l'avenir.

L'obtention de la nationalité suisse pour les personnes de plus de 25 ans coûtera à l'avenir 900 francs en ville de Bâle au lieu des 1750 francs actuels. Dans les communes autonomes de Riehen et de Bettingen, les émoluments passeront respectivement de 2650 à 1800 francs et de 2350 à 1500 francs. Ces montants incluent les 100 francs d'émolument fédéral. (sda/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig

Voici à quoi pourrait ressembler la Suisse en 2085

1 / 10
Voici à quoi pourrait ressembler la Suisse en 2085
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Nouvelle secousse dans une douane suisse en plein malaise
Dans les coulisses de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, la tension remonte d’un cran: mutations, conflits et possibles réorganisations agitent les différentes régions douanières.
Depuis l’ère de Christian Bock, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières
(OFDF) semble souffrir d'un mal chronique. L'ancien directeur, critiqué pour sa gestion et sa réorganisation menée tambour battant, a pourtant été écarté en 2023 par la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter. Depuis 2024, l’Office a un nouveau patron, l’ancien commandant de la police neuchâteloise Pascal Lüthi. Mais le malaise, lui, n’a manifestement pas disparu.
L’article