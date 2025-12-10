Par ailleurs, l'obtention de la nationalité suisse pour les plus de 25 ans y coûtera 900 francs au lieu des 1750 actuels. Image: KEYSTONE

Devenir suisse sera gratuit dans ce canton

La naturalisation suisse de personnes de moins de 25 ans ou à faible revenu va devenir gratuite à Bâle-Ville.

Plus de «Suisse»

Le parlement du canton a approuvé nettement en ce sens une modification de loi qui prévoit également une baisse des émoluments pour les personnes âgées de plus de 25 ans.

Le Grand Conseil a adopté mercredi, par 78 «oui», 13 «non» et une abstention la révision partielle de la loi sur les droits civiques. Seul le groupe de l'UDC l'a rejetée. Les personnes inscrites à l'aide sociale ou bénéficiaires de prestations complémentaires ou de réductions de primes maladie ne paieront plus d'émolument de naturalisation à l'avenir.

L'obtention de la nationalité suisse pour les personnes de plus de 25 ans coûtera à l'avenir 900 francs en ville de Bâle au lieu des 1750 francs actuels. Dans les communes autonomes de Riehen et de Bettingen, les émoluments passeront respectivement de 2650 à 1800 francs et de 2350 à 1500 francs. Ces montants incluent les 100 francs d'émolument fédéral. (sda/ats)