Vaud: le nouveau chef des retraits de permis a eu un retrait d'un an

[Editor&#039;s note: photo mise-en-scene] Detail view of the uniform of a police officer of the cantonal police of Vaud, in the foreground, and a police car, in the background, photographed in Cugy, i ...
Le nouveau collaborateur a lui-même été visé par un retrait de permis d’un an pour conduite en état d’ivresse (image prétexte).Image: KEYSTONE

Le responsable fraîchement nommé au secteur des retraits de permis du canton de Vaud a été sanctionné à deux reprises, notamment pour conduite en état d’ivresse. C’est ce que révèle 20 minutes.
05.12.2025, 06:5205.12.2025, 07:15

Pour le poste de responsable des mesures administratives, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a engagé un homme «qui sait de quoi il parle», comme l’écrivent nos confrères de 20 minutes. Le nouveau collaborateur, supérieur hiérarchique des juristes en charge de fixer la durée d'un retrait, a lui-même été visé... par un retrait de permis d’un an pour conduite en état d’ivresse.

L’homme, âgé aujourd’hui de 30 ans, compte deux infractions graves à son actif selon le journal. La première alors qu'il n'avait encore qu'un permis provisoire.

Des conducteurs étrangers ne paient pas leurs amendes et ça énerve ce canton

Le nouveau responsable se serait «amendé» depuis ces incidents selon Charles Super, le porte-parole du Département cantonal des infrastructures, cité par 20 minutes.

Pas sûr que les employés du SAN soient du même avis. Une collaboratrice raconte qu’auprès de ses collègues, c’est l’étonnement et la colère qui a prédominé à l’annonce de la nomination du nouveau responsable. «On risque l'avertissement, voire le licenciement» en cas d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. «C'est deux poids, deux mesures.» (max)

Il coince sa voiture entre deux murs

Vidéo: watson
