Zelensky en Suisse cet été? Les préparatifs seraient en cours

Une situation similaire avait eu lieu lors de l'ouverture du tunnel de base du Gothard; des chefs d'états s'y étaient rendus et un haut niveau de sécurité avait également été mis en place. Mais cet événement avait pris place sous des «auspices pacifiques», a expliqué Norman Gobbi au Tagesanzeiger . «Maintenant, avec la guerre en Ukraine, la situation est beaucoup plus tendue» . Lors de l'ouverture du tunnel en 2016, environ 2000 membres de l'armée étaient engagés. (dab)

Il était déjà prévu, avant le début de la guerre, qu'une conférence sur l'Ukraine aurait lieu en juillet au Tessin . Il était alors question d'une conférence sur les réformes mais l'invasion de la Russie a changé les plans. «Une telle conférence n'est plus envisageable», avait déjà annoncé le département suisse des affaires étrangères fin mars. Il est désormais prévu d'organiser une conférence sur les donateurs et la reconstruction du pays.

Or, Zelensky pourrait bientôt entamer son premier voyage à l'étranger depuis le début de la guerre ... et ce sera en Suisse . Invité à la conférence sur l'Ukraine des 4 et 5 juillet à Lugano, il devrait ouvrir l'événement.

Un UDC me remercie de me sacrifier pour mon ménage, je préférais qu'il la ferme

Pétrole, gaz: pourquoi la Suisse a du souci à se faire à cause de la guerre

Dépendante des autres pour son pétrole, beaucoup de la Russie pour son gaz, la Suisse assiste avec une certaine fébrilité à l'évolution de la guerre en Ukraine.

Le pétrole et le gaz: deux ressources assurant à la Russie 200 milliards de dollars par an à l’exportation. Jusqu’ici, elles ont été épargnées par les sanctions européennes imposées au Kremlin depuis l’invasion de l’Ukraine, il y a un peu plus de deux mois. Mais cela pourrait changer dans les prochaines heures. L’Union européenne serait sur le point de décréter un embargo sur les importations de pétrole russe. Un accord, qui requiert l’unanimité des Vingt-Sept Etats membres, pourrait intervenir dans la nuit de mardi à mercredi. L’Europe, après un embargo sur le charbon russe acté le 7 avril, répliquerait ainsi à la décision russe prise le 27 avril de couper le robinet d’approvisionnement en gaz à la Pologne et à la Bulgarie. Non membre de l’UE, que fera la Suisse?