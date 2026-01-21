brouillard-2°
La SPA Valais croule sous les chihuahuas

Le refuge de la SPA Valais à Uvier
Le refuge de la SPA Valais à UvrierImage: SPA Valais/Facebook

«Invasion» de chihuahuas en Valais

Suite à «un cas de reproduction non maîtrisée», la SPA Valais doit gérer un débarquement de 18 nouveaux chiens dans son refuge d'Uvrier (VS).
21.01.2026, 16:5921.01.2026, 16:59

La SPA Valais fait face à une situation rare, rapporte cette semaine Le Nouvelliste: pas moins de 18 chihuahuas viennent d'arriver dans son refuge d'Uvrier (VS), une véritable «invasion».

C'est un Vaudois qui a pris contact avec l'association afin de lui confier les chiens, explique au journal valaisan sa présidente Biliana Perruchoud, relevant «un cas de reproduction non maîtrisée».

«Nous sommes parfois amenés à venir en aide à des privés en détresse. C’est notre rôle»
Biliana Perruchoud au Nouvelliste

De nombreuses demandes d'adoption

Sur Facebook, la SPA Valais a publié des clichés montrant la bouille des canidés accueillis le mercredi 14 janvier dernier. Ceux-ci «seront progressivement proposés à l’adoption».

Et les petites bêtes rencontrent un franc succès, puisque les demandes d’adoption sont nombreuses, indique l'association dans sa publication. D'après Le Nouvelliste, elle en a reçu plus de 100 en moins de trois jours, certaines en provenance de l'étranger.

La SPA Valais a accueilli 18 chihuahuas.
Les chihuahuas suscitent un vif intérêt.Image: SPA Valais

De quoi pousser la SPA Valais a suspendre temporairement les candidatures, le temps d'étudier les dossiers déjà reçus. «Afin d’assurer leur bien-être, un temps nécessaire d’observation, d’évaluation et de suivi vétérinaire est indispensable avant tout placement», explique l'association.

«Chaque chien est pris en charge individuellement, ce qui demande une organisation rigoureuse et du temps»
La SPA Valais

Une coûteuse prise en charge

Les chiens ne présentent aucun signe apparent de maltraitance. Selon le Nouvelliste, une chienne portante, trois chiots d’une semaine et deux de quatre mois figurent parmi eux.

Voici le pourcentage d'ADN de loup que l'on trouve dans un chihuahua

Mais cet arrivage d'ampleur a un coût. La SPA Valais a donc lancé une cagnotte d’un montant de 20 000 francs, «destinée à couvrir l’ensemble des frais médicaux des chiens». (jzs)

