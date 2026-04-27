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Pas de Suisse à 10 millions: la CSGO dénonce l'initiative

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Olivier Curty, conseiller d'Etat fribourgeois, Christelle Luisier Brodard, présidente du conseil d'Etat vaudois et Nathalie Fontanet, conseillère d'Etat genevoiseImage: KEYSTONE

«Pas de Suisse à 10 millions»: ces cantons dénoncent l'initiative

Les cantons de Suisse occidentale s'opposent «fermement» à l'initiative de l'UDC. Celle-ci fragiliserait l'économie suisse, assure-t-il notamment.
27.04.2026, 13:4327.04.2026, 13:43

Les cantons de Suisse occidentale (réd: Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud) sont opposés à l'unanimité à l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions» soumise le 14 juin prochain au peuple. Celle-ci ignore les disparités régionales, fragilise durablement l'économie et menace la voie bilatérale avec l'UE.

La Conférence des gouvernements de Suisse occidentale (CGSO) «s'oppose fermement» à l'initiative, a affirmé lundi à la presse à Meyrin (GE) la conseillère d'Etat genevoise Nathalie Fontanet. «Ce texte ne propose aucune solution aux problèmes de la population» et il «en générerait», dit-elle.

La conseillere d&#039;Etat genevoise en charge du departement des finances Nathalie Fontanet presente le projet de budget 2026 bis de l&#039;Etat de Geneve lors d&#039;une conference de presse du Cons ...
Nathalie FontanetKeystone

Selon la CGSO, l'initiative viole «les souverainetés cantonales» et «la solidarité nationale». Et certains cantons comme celui du Jura, où la population stagne, seraient affectés.

460 000 travailleurs pourraient manquer

Côté économique, la pénurie de personnel serait importante dans la santé, l'éducation ou les transports publics. La Suisse pourrait manquer d'environ 460 000 travailleurs à plein temps d'ici 2035, fait remarquer la CGSO.

La migration vers la Suisse est «indispensable à notre mode de vie»

Autre argument, la voie bilatérale serait menacée, y compris la collaboration sur l'asile. (jzs/ats)

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