Neuchâtel: voici comment votre commune a voté

Le canton de Neuchâtel dit non aux quatre objets fédéraux.

Elargissement des autoroutes

Neuchâtel ne veut pas élargir les autoroutes, sa population a refusé le projet par 2,54% de non. L'élargissement concernait six tronçons autoroutiers sur l'A1, A2 et A4.

Droit du bail: sous location et résiliation

Les Neuchâtelois et Neuchâteloises ont également refusé nettement les deux modifications du droit du bail avec 62,06% de non concernant celle sur la sous-location et 64,34% pour la proposition «résiliation pour besoin propre».

Réforme de la santé Efas

Comme les autres cantons romands, Neuchâtel ne voulait rien entendre du financement des prestations de santé. Cette réforme a ainsi peu séduit les citoyens avec un rejet de 62,3%.

Au niveau fédéral, c'est un oui selon les résultats intermédiares, avec 54,4% de vote favorable.

