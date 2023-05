Les femmes voteraient davantage à gauche et les hommes à droite

L'écart des positions des hommes et des femmes se creuse de plus en plus, les femmes votant toujours plus à gauche. C'est ce que révèle un sondage de Sotomo.

Les jeunes femmes se positionnent de plus en plus à gauche sur l'échiquier politique depuis le début des années 90. Les jeunes hommes se situent davantage à droite, selon un sondage Sotomo réalisé pour la NZZ am Sonntag.

Les personnes interrogées devaient indiquer où elles se situaient sur une échelle de 0 (tout à gauche) à 10 (tout à droite). En 2010, 35% des femmes âgées de 18 à 29 ans se disaient de gauche. Aujourd'hui, elles sont 52%. Parmi les hommes du même âge, seul un sur trois se sent de gauche. En revanche, la part de ceux qui se positionnent à droite a augmenté de 29 à 43% depuis 2010.

L'écart est présent à tous les âges

Le fossé entre les sexes n'existe pas seulement chez les jeunes, mais aussi chez les plus âgés. L'écart moyen entre le pourcentage de votes positifs des hommes et des femmes lors des votations fédérales s'est creusé depuis 2015.

Selon l'évaluation de Sotomo, les votations lors desquelles la majorité des hommes voulaient autre chose que la majorité des femmes se sont multipliées au cours des trois dernières années. Depuis 2020, les femmes se sont imposées lors de trois votes sur neuf, contre six pour les hommes.

Le fossé entre les genres s'est creusé depuis 2015

En outre, le débat sur le genre a acquis une dynamique supplémentaire. En voici trois exemples:

L'exemple le plus connu est la votation sur l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes : 64% des hommes ont approuvé le projet, mais seulement 38% des femmes.

: 64% des hommes ont approuvé le projet, mais seulement 38% des femmes. En ce qui concerne l'initiative sur la responsabilité des multinationales , 57% des femmes ont dit oui, contre seulement 43% des hommes. La majorité a certes voté ici comme les femmes, mais le texte a tout de même été rejeté en raison de l'absence de majorité des cantons.

, 57% des femmes ont dit oui, contre seulement 43% des hommes. La majorité a certes voté ici comme les femmes, mais le texte a tout de même été rejeté en raison de l'absence de majorité des cantons. Pour l'accord de libre-échange avec l'Indonésie, 60% des hommes - et seulement 43% des femmes - ont voté oui.

De 1980 à 2010, la différence moyenne entre le pourcentage de votes des hommes et celui des femmes a varié entre 5 et 7 points, comme l'a constaté Sotomo. Après avoir diminué au début des années 2010, le fossé entre les sexes s'est nettement creusé depuis 2015. (sas/ats)