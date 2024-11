Les Suisses devront encore se prononcer sur l'expérimentation animale

Cette élue doit des milliers de francs à cause de ses congés de maternité

Depuis 1985, le peuple suisse a rejeté quatre initiatives populaires visant à interdire à divers degrés l'expérimentation animale, la dernière en 2022 à plus de 80%. (sda/ats)

Le comité estime que les expériences faites sur les animaux représentent une méthode de recherche insuffisante non seulement sur le plan éthique, mais aussi sur le plan scientifique.

Voici le loup le plus dangereux de Suisse

Le texte exige que les expériences sur les animaux ainsi que l'élevage et le commerce d'animaux destinés à de telles expériences soient interdits. Il provient d'une association alémanique, «Initiative pour l'interdiction de l'expérimentation animale CH». Celle-ci avait déjà annoncé mi-octobre avoir récolté le nombre de paraphes nécessaires.

Ces bijoutiers suisses aidaient la mafia grâce à un système ingénieux

Le Ministère public de la Confédération poursuit deux Suisses. Derrière leur commerce de montres, ceux-ci blanchissaient de l'argent issu du trafic de cocaïne.

Ils blanchissent l'argent du crime organisé et semblent tout droit sortis d'un film de James Bond – ou en tout cas, ils en incarnent tous les clichés. Tous deux possèdent des magasins de montres et de bijoux à Zurich: Michele, 63 ans, et Daniele, 56 ans (noms fictifs).