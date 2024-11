Voici le loup le plus dangereux de Suisse

M121 est actuellement le prédateur le plus meurtrier de Suisse. L'autorisation de l'abattre a déjà été donnée à plusieurs reprises, mais il échappe à chaque fois à la balle mortelle.

Benjamin Rosch / ch media

Le loup dénommé M121 étonne même David Gerke du Groupe Loup Suisse:

«Je ne connais aucun autre loup qui soit responsable d'autant de prédations en si peu de temps»

Cette année, 82 animaux de rente ont été tués par l’individu. Ainsi, une attaque sur huit est à mettre sur le compte de ce loup.

Il est né en 2019 dans la meute du Marchairuz dans le canton de Vaud. Il a ensuite parcouru le Jura bernois avant de revenir sur le Plateau vaudois. Plusieurs fois déjà, l'autorisation de l'abattre a été donnée, mais M121 a toujours échappé au fusil.

Image: Kora

Le nombre de prédations sur des animaux de rente par ce seul loup est marquant. D’autant plus que le bilan général des dommages causés par les loups en 2024 sera probablement en baisse. 658 attaques dans les cantons du Valais, des Grisons, de Vaud et de Glaris entre le début de l'année et la fin octobre. Cela représente un recul d'un peu plus de 10% par rapport à l'année précédente.

Et ce, bien que la présence du loup en Suisse ait fortement augmenté ces dernières années. Ces chiffres ont été publiés par différentes organisations environnementales telles que Pro Natura, le WWF, Birdlife et le Groupe Loup Suisse, qui se sont référées aux services cantonaux spécialisés. Il existe désormais des preuves de la présence du plus grand prédateur de Suisse dans tous les cantons, à l'exception de Bâle-Ville - et même là, non loin de la frontière suisse, dans le district de Lörrach, un loup a été identifié par le biais d'un piège photographique.

Ruée sur les permis de chasse au loup en Valais

Selon les organisations de protection de la nature, il n'est pas clair si le recul des chiffres est lié au tir préventif du loup effectué pour la première fois l'hiver dernier. Pour cela, il faudrait des analyses au cas par cas, «de préférence sur plusieurs années», explique Sarah Wehrli de Pro Natura. Dans le communiqué de presse, on peut lire que cette tendance à la baisse s'est manifestée dès l'été 2023, «donc avant le début des multiples tirs l'hiver dernier».

L'année dernière, des organisations de protection de l'environnement ont exprimé la crainte que l'abattage d'animaux d'une meute, jusque-là discrète, ne provoque une augmentation des attaques, car les jeunes animaux ne peuvent pas apprendre à chasser correctement sans leur chef de meute. 51 animaux ont été abattus lors de la dernière campagne d’abattage du loup - mais rien que dans le canton des Grisons, plus de 60 louveteaux ont vu le jour au printemps suivant.

Entre-temps, les cantons concernés ont repris les tirs préventifs. En Valais, des particuliers sont autorisés à tuer des loups. Selon les médias, jusqu'à 1300 personnes se sont enregistrées pour l'obtention d'une autorisation. Depuis la mi-septembre, les chasseurs et les gardes-chasse valaisans ont déjà abattu huit loups, comme le montrent les statistiques cantonales.

Dans le canton des Grisons, l'ordre d'abattage d'une meute qui se trouve également dans le parc national suisse suscite des critiques. La meute du Fuorn aurait tué deux bovins à proximité du parc. Une pétition réunissant 35 000 signatures s'oppose à cette décision d'abattage, rapportent les organisations environnementales. Malgré les critiques constantes, tant ces dernières que le Parc national ont renoncé à un recours juridique.

La semaine dernière, une initiative visant à autoriser le tir du loup partout en Suisse et toute l'année - à l'exception du parc national - a échoué. Les initiateurs, un groupe de sept particuliers, ont dû reconnaître qu'ils n'avaient pas atteint l'objectif de collecte de 100 000 signatures.

Une autre affaire montre que le loup est un sujet politique pris au sérieux: au sein de la Confédération, le poste de chef de la section Animaux sauvages et conservation des espèces est vacant depuis des mois. Selon une enquête du Sonntagsblick, le département d'Albert Rösti aurait engagé un chasseur de têtes cet été.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich