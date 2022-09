Votations du 25 septembre: les résultats en un coup d’œil

Dimanche, la Suisse votera afin de savoir si l'impôt anticipé et le droit de timbre de négociation sur les obligations suisses doivent être supprimés. La Confédération s'attend à des pertes fiscales d'environ 250 millions de francs par an.

Les opposants ont été à la traîne dans tous les sondages, mais ont continué à rattraper leur retard dans les plus récents.

Le second volet de la réforme de l'AVS vise à relever l'âge légal de la retraite des femmes de 64 à 65 ans, comme les hommes. En outre, le moment où un individu pourrait partir à retraite serait être assoupli.

Le Conseil fédéral et le Parlement estiment que l'âge normal de la retraite pour les femmes devrait être relevé de 64 à 65 ans.

L'AVS 21 ou l'âge de la retraite des femmes et la flexibilisation

Selon les sondages, le soutien à ce premier des deux volets de la réforme de l'AVS domine les sondages depuis leur première vague. L'écart entre partisans et opposants s'est, toutefois, un peu résorbé dans les derniers d'entre eux.

Le Conseil fédéral et le Parlement veulent augmenter la TVA et affecter les recettes supplémentaires ainsi obtenues au financement de l'AVS. Concrètement, les taux de TVA devraient être augmentés de la manière suivante :

Les initiants veulent des règles plus strictes pour l'élevage des animaux en Suisse.

Bien-être animal, âge de la retraite des femmes et impôt anticipé: ce dimanche, ces débats prendront fin. En effet, les Suisses décident, dans les urnes, quelle suite donner à ces débats dans le pays. Vous trouverez ici toutes les informations, les projections et les résultats actualisés.

Les votations fédérales sont là. Dimanche 25 septembre, la Suisse se prononcera sur l'élevage intensif, sur une réforme majeure de l'AVS et sur l'impôt anticipé. Pour tout savoir des projections et des résultats des scrutins, c'est par ici.

