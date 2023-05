Loi climat: tous les partis sont pour, sauf un

La loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l'innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique pose les jalons d'un avenir climatiquement neutre. Tous les grands partis de Suisse soutiennent le contre-projet indirect à l'initiative pour les glaciers. Un seul s'y oppose.

Il reste encore quelques semaines avant la votation populaire fédérale du 18 juin. Mais l'écho médiatique de la loi sur le climat et l’innovation fait déjà grand bruit. Plus de 200 scientifiques ont fait part de leur soutien au texte soumis. Reto Knutti est le premier d'entre eux. Ce professeur de physique climatique à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ) met en garde depuis longtemps contre les conséquences du changement climatique.

Pour la première fois depuis longtemps, politiques et scientifiques se sont accordés sur un point: pour atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050, il est urgent de prendre des mesures concrètes, clament-ils à l'unisson. Mais pour l'UDC, la loi sur le climat et l'innovation n'est pas la bonne approche. C'est pourquoi le parti a lancé un référendum. Le peuple votera donc le 18 juin. Voici ce qu'il y a à savoir sur le sujet:

En quoi consiste la loi?

La Suisse s'est fixé pour objectif d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. D'ici là, toutes les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites à zéro. La loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique est considérée comme un instrument central pour atteindre cet objectif. Elle prévoit des mesures d'encouragement pour les innovations et le remplacement des chauffages nuisibles au climat.

Lancement de la campagne, le 25 mars 2023. image: keystone

Concrètement, le Parlement a accordé un total de 3,2 milliards de francs d'aides financières. Les alternatives aux installations de chauffage fossiles, respectueuses du climat, ainsi que les rénovations nécessaires seront soutenues à hauteur de 2 milliards de francs. Les entreprises qui misent sur des technologies innovantes et respectueuses de l'environnement seront encouragées à hauteur de 1,2 milliard. En outre, des objectifs intermédiaires contraignants seront fixés pour les bâtiments, l'industrie et les transports en vue de réduire les émissions.

La loi sur le climat et l'innovation est le contre-projet indirect à l'initiative pour les glaciers, qui a été rejetée par le Parlement et le gouvernement, qui ont considéré qu'elle allait trop loin sur certains points.

Quelle est la différence avec l'initiative pour les glaciers?

L'association Protection du climat Suisse a lancé en 2019 l'initiative Glacier, qui exigeait que la Suisse n'émette plus de gaz à effet de serre à partir de 2050 et qu'elle interdise la consommation de combustibles fossiles à partir de 2050, à quelques exceptions près.

La différence fondamentale avec l'initiative Glacier réside dans le fait que la loi sur la protection du climat ne prévoit pas d'interdiction explicite des énergies fossiles. L'Association suisse pour la protection du climat a soutenu le contre-projet indirect et retirera l'initiative pour les glaciers en cas d'acceptation par le peuple.

Pourquoi la Suisse a-t-elle besoin d'une loi sur le climat?

La Suisse est fortement touchée par le réchauffement climatique. Au cours des 150 dernières années, la température moyenne a augmenté de près de 2 degrés, soit deux fois plus que la moyenne mondiale. La fonte des glaciers compte parmi les effets les plus visibles.

«Le recul des glaciers est un signal fort qu'il faut se réveiller» Sophie Fürst, codirectrice de la campagne

La hausse des températures met également à mal la faune et la flore. Ces dernières années, on a assisté à une mortalité dramatique des poissons et à des pertes de récoltes.

Qui est pour?

La loi bénéficie d'un large soutien politique. Mis à part le Conseil fédéral et le Parlement, qui ont élaboré la loi, le PS, les Verts, le Centre et le Parti évangélique suisse soutiennent le contre-projet indirect. Les libéraux-radicaux ne se sont pas encore prononcés officiellement, mais le soutien important des Jeunes Libres au Conseil national laisse présager un «oui».

De nombreuses organisations de protection de l'environnement et du climat, telles que le WWF, se sont jointes à la campagne. Citons encore la plus grande association économique suisse, Economiesuisse, la Fédération suisse du tourisme, IP-Suisse, Bio-Suisse et Amnesty International.

«Protégeons ce qui compte», le slogan de la campagne. image: keystone

La loi se justifie par la nécessité de protéger la nature et la population: «Avec la loi sur la protection du climat, nous assumons notre responsabilité envers la planète et créons une condition préalable pour les générations futures», écrit par exemple l'organisation de protection de l'environnement WWF. Du point de vue des partisans, on s'épargne des coûts élevés dans notre pays. «Les dommages climatiques entraînent en Suisse des coûts qui se chiffrent en milliards. Plus nous attendons, plus ces dommages seront coûteux», argumente le camp du «oui».

Cette loi permettrait de se libérer des énergies fossiles et de promouvoir le site d'innovation suisse, ce qui créerait des emplois.

Qui est contre?

Le seul grand parti de Suisse à s'opposer à la loi sur la protection du climat est l'UDC. Pour le premier parti du pays, le projet est une «loi gourmande en électricité» qui interdit le mazout, l'essence, le diesel et le gaz et qui pave la nature de panneaux solaires et d'éoliennes. Malgré cela, l'approvisionnement en électricité en hiver serait loin d'être suffisant, argumente l'UDC, qui a lancé le référendum. Le parti a réussi à récolter plus de 100 000 signatures, soit plus du double de ce qui était nécessaire.

Le référendum contre la loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat a abouti avec 103 877 signatures. image: keystone

L'Association des propriétaires fonciers s'est également ralliée au «non». «En cas d'adoption de la nouvelle loi, ce sont surtout les propriétaires de logements plus âgés, qui vivent généralement aussi dans des constructions par conséquent plus anciennes, qui seraient soumis à une pression légale massive en matière d'exécution», justifie-t-elle.