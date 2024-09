La biodiversité et la prévoyance professionnelle prennent le devant de la scène lors des votations de dimanche. Image: watson/keystone

Tous les résultats: ce qu'il faut savoir sur le vote biodiversité et LPP

Ce dimanche, les Suisses ont voté sur l'initiative pour la biodiversité et sur une réforme de la LPP. Vous trouverez ici toutes les informations à ce sujet et les résultats concernant les deux objets nationaux.

L'initiative sur la biodiversité

Voici ce dont il s'agit

Les auteurs de l'initiative estimaient que la protection des biotopes de valeur en Suisse n'allait va pas assez loin. Ils souhaitent que les cantons soient davantage mis à contribution pour la protection des espèces, afin de préserver les paysages et les sites vulnérables.

Les sondages sur l'initiative pour la biodiversité étaient pour la plupart assez serrés. Mais plus le dimanche de la votation approche, plus les opposants à l'initiative semblent gagner du terrain.

Les résultats

Initiative biodiversité
37,0% oui
63,0% non

Cantons Gemeinde

Réforme de la prévoyance professionnelle

Voici ce dont il s'agit

En Suisse, la prévoyance professionnelle (2e pilier ou LPP) sert de sécurité financière à la retraite en plus de l'AVS (1er pilier). La nouvelle réforme de la LPP prévoyait des mesures pour que de nombreuses personnes à faible revenu perçoivent plus tard une rente plus élevée. Pour ce faire, les salariés et les employeurs auraient dû verser, chaque mois, des cotisations plus élevées.

Les résultats des sondages sur la réforme de la LPP au cours des dernières semaines ont varié. Néanmoins, les opposants à la réforme ont toujours réussi à prendre le dessus. Les choses s'annoncent donc difficiles pour ce projet voulu par la Confédération.

Les résultats

Réforme LPP
32,0% oui
68,0% non

Cantons Gemeinde

Un aperçu des résultats

