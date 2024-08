Pourquoi la gauche rejette un projet qui aiderait certaines femmes

En septembre, la population votera sur une modification de la prévoyance professionnelle. Le projet est extrêmement complexe et de surcroît très controversé. Il est temps de faire le point.

La réforme du deuxième pilier augmentera les rentes des personnes travaillant à temps partiel, dont de nombreuses femmes. Mais à quel prix, demande la gauche?. Image: keystone/watson

Anna Wanner / ch media

La prévoyance vieillesse est l'une des grandes thématiques de 2024. En mars, la population a clairement approuvé une extension des rentes AVS. Cette année verra les dernières femmes prendre leur retraite à 64 ans. Le 22 septembre, la population devra décider si la prévoyance professionnelle (également connue sous le nom de deuxième pilier ou caisse de pension ou LPP) doit être réformée.

Ma rente de caisse de pension augmentera-t-elle avec la réforme?

Non, probablement pas. Pour la grande majorité des quelque 4,6 millions d'assurés, la réforme n'aura aucun effet sur la pension. Et pour ceux qui perçoivent déjà une rente aujourd'hui, rien ne change de toute façon. Entre 15 et 30% des actifs aux revenus plutôt bas sont concernés. Car ce sont les règles du minimum légal dans la prévoyance professionnelle qui sont modifiées.

Concrètement, les prestations minimales des caisses de pension s'appliquent aux salaires allant jusqu'à 88 200 francs. Ceux qui gagnent plus ou qui sont nettement mieux assurés par leur employeur (régime surobligatoire) ne subiront aucun changement.

Qui profite de la réforme?

C'est la question la plus controversée du moment. Malheureusement, il est impossible d'y répondre. Trop de facteurs différents déterminent le montant d'une rente de la caisse de pension. Outre le montant du salaire, la parentalité, l'employeur, les réductions de temps de travail et la caisse de pension concernée jouent un rôle important.

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider ne veut donc pas désigner de gagnants ou de perdants. La socialiste a recommandé aux personnes actives de se renseigner auprès de leur propre caisse de pension.

N'y a-t-il pas d'estimations disponibles?

Selon une étude de la société de conseil BSS, jusqu'à 359 000 personnes pourraient bénéficier d'une pension plus élevée grâce à la réforme, dont principalement des femmes (77%). En principe, ce sont surtout les bas revenus qui devraient profiter de la réforme. Environ 70 000 personnes actives seraient nouvellement assurées.

Selon l'étude, environ 393 000 personnes recevraient un supplément de rente, bien que la réforme ne les concerne que marginalement, car elles sont assurées sur une base surobligatoire, mais ont tout de même de faibles rentes. Concrètement, les personnes qui ont un avoir de prévoyance de moins de 441 000 francs au moment de la retraite et qui font partie de la génération de transition reçoivent un supplément à vie. Selon les autorités, il s'agit d'une personne sur deux qui sera nouvellement retraitée au cours des 15 prochaines années.

Ce sont principalement les rentes des femmes qui s'en trouvent améliorées, car elles sont en moyenne inférieures d'environ 30% à celles des hommes. Les rentes de caisse de pension trop faibles ou inexistantes sont aujourd'hui la principale cause du «Pension-Gap», dont on se plaint souvent, et de la pauvreté des personnes âgées, qui touche surtout les femmes.

Les syndicats s'opposent à la réforme, ils parlent d'un vol des pensions . Pourquoi?

Il y a aussi des perdants. L'étude mentionnée plus haut fait état d'environ 169 000 personnes qui recevraient une rente moins élevée en raison de la réforme. Il s'agit d'assurés dont le revenu annuel se situe entre 70 000 et 88 200 francs environ. Les syndicats, le PS et les Verts voient la réforme d'un mauvais œil. Ils déplorent que pour améliorer les rentes des femmes et assurer un financement stable, les personnes actives devront à l'avenir cotiser davantage.

Jusqu'à 3400 francs de perte sont en jeu

L'Office fédéral des assurances sociales a calculé de manière rudimentaire les effets de la réforme. C'est justement pour les revenus élevés obligatoirement assurés qu'il existe un risque de perte. L'exemple le plus extrême est celui d'une personne âgée de 50 ans qui gagne 88 200 francs par an jusqu'à sa retraite et dont la caisse de pension ne se soucie pas d'une éventuelle perte de rente. Dans ce cas, elle risque de perdre jusqu'à 3400 francs de rente par an.

En revanche, une personne âgée aujourd'hui de 25 ans qui gagne 25 000 francs pendant toute sa vie bénéficie d'une rente supplémentaire pouvant aller jusqu'à 4300 francs. Les exemples le montrent: de tels calculs ne sont que partiellement valables. D'autant plus qu'une majoration générale des rentes n'a jamais fait partie des objectifs de la réforme.

Quels sont les objectifs de la réforme?

Le Conseil fédéral et le Parlement poursuivent trois objectifs avec cette réforme.

Premièrement, le deuxième pilier doit être modernisé. Ainsi, les personnes à bas revenus ou travaillant à temps partiel doivent avoir la possibilité d'épargner leur propre capital vieillesse.

Deuxièmement, il s'agit de stabiliser le financement du deuxième pilier à long terme. Cela signifie que le système de prévoyance professionnelle doit être adapté à l'augmentation de l'espérance de vie. La rente de la caisse de pension doit suffire pour une période plus longue, l'avoir de vieillesse épargné est pour cela divisé en plus petites parties. Concrètement, le taux de conversion minimal fixé par la loi est abaissé de 6,8 à 6%. Cela entraîne directement une baisse correspondante des rentes.

Le troisième objectif est de maintenir le niveau des rentes. Pour cela, il faut des moyens financiers supplémentaires pour compenser.

Qui paie pour que les pensions restent stables?

Contrairement à l'AVS, où l'argent pour les retraites est collecté via les impôts et les cotisations salariales dans un grand pot et ensuite redistribué, dans le deuxième pilier, chacun épargne pour soi. Celui qui a besoin de plus d'argent pour la retraite doit donc en épargner davantage pendant sa période d'activité. Pour stimuler le processus d'épargne, le seuil d'entrée est abaissé à 19 845 francs, contre 22 050 francs aujourd'hui. C'est le montant minimum qu'une personne doit gagner pour être obligatoirement assurée.

Parallèlement, une part beaucoup plus importante du salaire sera désormais assurée, la déduction de coordination ayant été remaniée. Aujourd'hui, un montant fixe de 25 725 francs est déduit du salaire, alors qu'il s'agit désormais de 20% du salaire assuré. Cela fait une différence importante, notamment pour les salaires les plus bas.

La troisième mesure consiste à alléger la charge des travailleurs âgés, car les bonifications de vieillesse à partir de 45 ans restent stables à 14%. Le saut à 18% pour les cotisants de 55 ans et plus est supprimé – dans le but de prévenir la discrimination liée à l'âge sur le marché du travail.

La perte due à la baisse du taux de conversion sera-t-elle comblée?

Oui, mais pas dans tous les cas. Certes, ce sont surtout les jeunes générations qui peuvent épargner davantage de capital vieillesse. L'épargne est considérée comme avantageuse pour les assurés. En effet, chaque franc qu'une personne active verse à la caisse de pension est doublé par l'employeur. Grâce à des placements (généralement rentables), les assurés bénéficient en outre d'un taux d'intérêt élevé.

La situation est en revanche critique pour les plus de 50 ans. Pour eux, le temps ne suffit pas forcément à constituer le capital nécessaire jusqu'à la retraite pour pouvoir maintenir le niveau des pensions.

Les personnes de plus de 50 ans sont-elles les grandes perdantes?

Non, on ne peut certainement pas dire cela de manière aussi claire. Seules les personnes assurées à titre obligatoire ou proche du régime obligatoire sont concernées par une éventuelle baisse des rentes. Comme le temps manque pour économiser, les 15 classes d'âge de la génération de transition bénéficient d'un supplément de rente échelonné en fonction de l'âge et du revenu, pouvant atteindre 2400 francs par an. Les cinq premières classes d'âge qui prendront leur retraite après l'entrée en vigueur de la réforme recevront au maximum 200 francs par mois, les cinq classes d'âge suivantes 150 francs et les cinq dernières classes d'âge, le groupe des personnes qui auront alors entre 50 et 55 ans, recevront au maximum 100 francs.

Le Parlement a décidé de distribuer des cadeaux. Ainsi, non seulement les personnes dont le taux de conversion et la rente ont été abaissés bénéficient du supplément, mais aussi toutes les personnes disposant d'un faible avoir de prévoyance (de moins de 441 000 francs). Selon l'Office fédéral des assurances sociales, environ 11 milliards de francs de compensations seront financés.

Qui finance le supplément de retraite?

Ces suppléments sont principalement financés par le fonds de garantie et donc solidairement par tous les assurés. Cela signifie que même les caisses de pension qui ne sont pas du tout concernées par la réforme doivent verser une contribution pour financer les paiements compensatoires pour les 15 années de transition. Si une caisse de pension ne dispose pas des moyens nécessaires, elle doit prélever des cotisations supplémentaires auprès des salariés et des employeurs.

La réforme a du mal à passer , pourquoi?

De nombreux actifs ne s'occupent pas activement de leur prévoyance professionnelle ou ne connaissent pas le système. C'est ce qu'a montré une étude publiée récemment. Il leur manque donc une certaine compréhension des mesures ou une estimation de leur impact personnel.

Bien sûr, il y a aussi des critiques sur le fond. Les syndicats, le PS et les Verts s'opposent depuis toujours à l'abaissement du taux de conversion, car il entraîne des pertes de rentes. En clair, selon la gauche, cette réforme ne tient pas ses promesses, car hommes et femmes paieraient davantage pour une retraite moindre.

Ils argumentent ensuite que les mesures de compensation ne suffisent pas à maintenir le niveau des rentes. Enfin, ils estiment que le système est de toute façon injuste: les personnes à faible revenu ont justement besoin de cet argent au quotidien et ne peuvent pas l'épargner.

Quels sont les arguments des partisans?

En revanche, une large alliance bourgeoise composée des Verts libéraux, du centre, du PRD et de l'UDC estime que la réforme mérite d'être soutenue. Même les artisans et les employeurs la soutiennent, bien que le travail devienne plus cher parce qu'ils doivent payer plus de charges salariales.

Malgré cela, ils soutiennent une meilleure assurance des travailleurs et adaptent la prévoyance professionnelle aux besoins de la société, comme le travail à temps partiel. L'argument principal est, cependant, le taux de conversion élevé depuis des décennies, qui empêche un financement équitable des rentes dans les caisses minimales. En outre, l'abaissement du seuil d'entrée permet à un plus grand nombre de personnes et à leur famille d'être mieux assurés, non seulement pour la vieillesse, mais aussi contre l'invalidité et le décès.

Le taux de conversion minimal doit-il absolument être abaissé?

Au cours des 20 dernières années, l'instabilité des taux d'intérêt et l'allongement de l'espérance de vie ont entraîné des problèmes de financement dans la prévoyance professionnelle: il manquait des milliards pour verser les rentes courantes des caisses de pension. Les institutions de prévoyance ont donc puisé dans leurs réserves et l'épargne des assurés actifs n'a plus été bien rémunérée. Comme la solidarité entre les générations n'est pas souhaitée dans le deuxième pilier, les caisses de pension ont baissé le taux de conversion dans le régime surobligatoire.

Cela porte aujourd'hui ses fruits. En 2022, la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle a constaté pour la première fois à peine plus de redistribution. Ce n'est pas le cas pour les caisses minimales LPP. Selon la haute surveillance, la redistribution persistante ne peut y être supprimée que par la réforme.

Que se passe-t-il en cas d'échec de la réforme?

Probablement plus rien pendant longtemps. Avec les caisses minimales, la redistribution demeure, ce qui entraîne une mauvaise rémunération des actifs pour les bas salaires. Un quart de million de femmes devraient continuer à attendre un meilleur deuxième pilier.

Certes, l'amélioration de la couverture des bas revenus est en partie soutenue par la gauche. Mais pas au prix d'une baisse simultanée du taux de conversion minimal. A l'inverse, les arts et métiers et les employeurs ne sont guère disposés à mieux assurer les gens si le problème principal de la redistribution n'est pas résolu. Le projet est un compromis. Il s'agit de la troisième tentative de réforme de la LPP en vingt ans, les deux dernières ayant échoué.