L'initiative pour la responsabilité environnementale prévoit que la Suisse doive à l'avenir également causer moins de dommages climatiques à l'étranger. Image: KEYSTONE

On vote dimanche: ce qu'il faut savoir

Le premier dimanche de votation de l'année 2025 approche. Le 9 février, les citoyens suisses se prononceront sur l'initiative pour la responsabilité environnementale. Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir avant ce dimanche.

Carlo Natter Suivez-moi Jelle Schutter Suivez-moi Olivier Meier Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Initiative pour la responsabilité environnementale

Voici ce dont il s'agit

Les auteurs de l'initiative se sont fixé pour objectif que l'économie suisse n'exerce plus de pressions sur les espaces vitaux dans le pays et à l'étranger que dans la mesure où ceux-ci peuvent également se rétablir. Cela doit servir à préserver les bases essentielles à la vie à long terme. L'initiative fixe un délai de dix ans pour atteindre cet objectif.

Ce que disent les sondages

Dès le début des sondages en décembre, l'initiative a eu du mal à s'imposer. Ceux-ci montrent que les partisans de l'initiative n'ont jamais pu revendiquer une majorité. Le dimanche de la votation, les auteurs de l'initiative auront donc vraisemblablement besoin d'un miracle.

Les résultats de l'initiative pour la responsabilité environnementale

Vous les trouverez ici dimanche, dès 12 heures.

Umweltverantwortungs­initiative Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate 0 Stände 0 Stände Gemeinden

Kantone Gemeinde

Les votations et les élections cantonales

En dehors de ce vote au niveau fédéral, les citoyens de plusieurs cantons étaient appelés aux urnes pour se prononcer sur divers objets locaux.

Fribourg

Lors de ce référendum obligatoire, les électeurs doivent approuver la construction d'un nouvel entrepôt cantonal pour les biens culturels fribourgeois. La situation du stockage des biens culturels cantonaux devrait ainsi être nettement améliorée. Actuellement, les biens culturels sont répartis sur 29 sites. Le Grand Conseil a approuvé le crédit de 56 millions de francs par 95 voix contre zéro et deux abstentions.

Berne

L'«initiative solaire bernoise» exige que les toits et les façades des nouvelles constructions et installations soient à l'avenir équipés d'installations solaires. De plus, toute rénovation de toits ou de façades existants doit impliquer des installations solaires. D'ici 2040, toutes les surfaces appropriées des bâtiments et installations existants devront être équipées d'installations solaires.

Appenzell Rhodes-Extérieures

Dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures, les électeurs sont appelés aux urnes pour trois élections complémentaires. Une élection est organisée pour remplacer Alfred Stricker, un politicien sans parti, qui démissionne du Conseil d'Etat. Deux femmes sans parti se présentent: Barbara Giger-Hauser, infirmière diplômée, et Susanne Metzger, conseillère cantonale et économiste d'entreprise.

Bâle-Campagne

La population se prononce sur une révision partielle de la «loi sur les droits politiques» qui prévoit une nouvelle répartition des sièges au parlement bâlois. Désormais, chacune des douze circonscriptions électorales du demi-canton devrait obtenir au moins un siège. Les sièges restants seraient ensuite répartis en fonction de la population ayant le droit de vote dans les circonscriptions.

Lucerne

L'initiative «Oui au droit de vote à seize ans!» demande que l'âge du droit de vote et d'élection soit abaissé à seize ans dans le canton de Lucerne. Jusqu'à présent, le droit de vote actif et passif n'est accordé qu'à partir de 18 ans dans le canton de Lucerne. Si l'initiative constitutionnelle était acceptée, les Suisses résidant dans le canton de Lucerne pourraient participer aux votations cantonales et communales dans le canton de Lucerne dès l'âge de seize ans, mais ne pourraient toujours pas être élus.

Schaffhouse

La modification de la loi, qui a été adaptée pour la dernière fois en 1968, doit permettre de tenir compte de l'évolution technologique dans le calcul des impôts sur la circulation routière des véhicules à moteur légers (< 3,5 tonnes). Jusqu'à présent, les impôts sur la circulation routière dans le canton de Schaffhouse étaient calculés sur la base de la cylindrée. Désormais, la puissance du moteur et le poids total seront également pris en compte dans le calcul. En outre, un taux d'imposition minimum de 100 francs sera introduit.

Soleure

Après le rejet de la révision de la loi cantonale sur l'énergie en 2018, le Grand Conseil soleurois a élaboré une révision totale de la loi sur l'énergie qui mise davantage sur des mesures d'encouragement que sur des interdictions. Dans le cadre de la révision totale, des subventions seraient accordées pour les installations de biomasse et de biogaz, les installations solaires utilisant toute la surface du toit, les réseaux de chauffage à distance et les stations de recharge pour véhicules électriques. L'UDC a récolté suffisamment de signatures pour lancer un référendum.

Zurich (ville)

La ville de Zurich vote pour déterminer si le conseil municipal doit recevoir des indemnités supplémentaires. La dernière révision des indemnités a eu lieu en 1998. Le projet prévoit une indemnité de base de 1000 francs bruts par mois pour tous les conseillers municipaux. Avec tous les jetons de présence, un conseiller municipal pourrait ainsi gagner au maximum 28 000 francs par an au lieu de 16 000 francs actuellement. Ce serait un peu moins que le salaire médian d'un poste à 30% dans la ville de Zurich.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci