Les CFF laissent entrevoir plusieurs nouveautés pour 2024, comme l'achat de billets internationaux via son application. Image: watson / dr

Le système de réservation des CFF est obsolète (pour l'instant)

Réserver une place numérotée, c'est impossible avec les CFF, et les billets internationaux ne sont pas non plus disponibles dans leur application. Cela devrait bientôt changer, promettent les chemins de fer suisses. Ainsi, les clients ne devront plus se rabattre sur les offres des compagnies ferroviaires étrangères.

Stefan Ehrbar / ch media

Plus de «Suisse»

Pour un voyage en train à l'étranger, la réservation d'une place assise est courante, parfois même obligatoire. En effet, le trajet debout ne serait pas très confortable et, dans l'idéal, on aimerait être dans le même compartiment que les personnes qui nous accompagnent. Mais si la plupart des compagnies ferroviaires européennes proposent des réservations de sièges, les CFF, eux, ne le font pas.

Les personnes qui se rendent par exemple en InterCity Express (ICE) de Zurich à Berlin ne peuvent choisir que parmi quelques options lors de la réservation sur le portail en ligne des CFF – par exemple si elles souhaitent s'asseoir près du couloir, de la fenêtre ou dans un compartiment avec une table. Pour les groupes, les CFF proposent l'option de places «à proximité».



Cela ne signifie toutefois pas que les sièges seront obligatoirement côte à côte ou dans le même compartiment. Impossible par ailleurs de sélectionner un siège dans le sens de la marche.



En revanche, la réservation du même voyage sur le site de la Deutsche Bahn (DB) permet non seulement d'indiquer des préférences générales, mais aussi de choisir un siège bien précis – et d'obtenir en plus de nombreuses informations supplémentaires sur le wagon, comme l'emplacement des toilettes et celui où ranger les bagages.

Si les CFF font moins bien, ce n'est pas parce que le train est allemand. En effet, pour un Zurich – Milan en Eurocity, la compagnie suisse ne dispose que de places spéciales «facilement accessible» ou dans l'espace famille. Et ce bien qu'il s'agisse d'un train des CFF. En revanche, lors de la réservation via Trenitalia, la réservation d'une place numérotée ne pose aucun problème.

La révolution est (gentiment) en marche

Une raison simple pour expliquer ces différences: le système de réservation des CFF est obsolète et ne peut pas afficher autant d'informations. Mais cela devrait maintenant changer. Les CFF modernisent actuellement leurs systèmes de distribution. Selon des informations de CH Media, la réservation à la place près devrait être mise en ligne l'an prochain.

Mais le porte-parole des CFF Daniele Pallecchi ne veut pas confirmer. La fonctionnalité pour les trains internationaux reste toutefois «l'une des priorités absolues». Les CFF laissent entrevoir une autre nouveauté pour 2024 – qui aurait dû voir le jour plus tôt: dans le courant de l'année, les billets internationaux devraient enfin pouvoir être achetés confortablement via le téléphone portable – donc également dans l'application. Un changement qui mettrait fin à un calvaire qui dure: les CFF avaient promis une amélioration en 2015 déjà...

A l'époque, on garantissait la possibilité d'acheter ces mêmes tickets depuis l'app dès 2017. Mais les retards se sont accumulés pour diverses raisons. Dernièrement, ce serait le Covid qui aurait ralenti les choses. Les chemins de fer partenaires européens auraient revu leurs priorités, reléguant les projets informatiques au second plan.

Plus de billets disponibles sur cff.ch

Les CFF ont tout de même procédé à quelques améliorations. Sur le site Internet – cependant encore peu adapté aux smartphones – on peut désormais réserver des billets pour tous les pays limitrophes ainsi que pour toutes les liaisons directes depuis la Suisse, de jour comme de nuit. S'y ajoutent des billets pour le Bénélux, le Danemark et la République tchèque, ainsi que pour Londres avec l'Eurostar et pour Barcelone avec le TGV.

Selon Daniele Pallecchi, «tous les billets pertinents» pour les voyages dans les pays voisins sont disponibles en ligne. Les dégriffés en font également partie, dans la mesure où ils sont mis à disposition par les entreprises ferroviaires.

«Comme on le sait, les CFF n'ont pas encore atteint leur objectif en matière de billetterie internationale. C'est pourquoi, en collaboration avec les chemins de fer partenaires, nous travaillons d'arrache-pied à la modernisation et à la synchronisation du système.» Daniele Pallecchi, porte-parole des CFF.

Cette mise à niveau n'apporte pas que des avantages. Comme l'a révélé CH Media, la modification a bloqué les achats pour toute une série de destinations: Espagne, Royaume-Uni, Croatie, Slovénie, Hongrie, Norvège, Suède, Finlande, Portugal, Pologne et autres pays d'Europe de l'Est à partir de 2024 – à l'exception des trains mentionnés ci-dessus. Cette mesure s'applique à tous les canaux de vente des CFF, y compris les guichets avec personnel.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker