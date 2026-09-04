Les fans de Young Boys pourront se rendre à Lugano, et rentrer à Berne, en train spécial. image: watson

Le FC Lugano a trouvé une astuce pour contourner une mesure des CFF

Le club tessinois de Super League a réagi à la suppression de certains trains spéciaux pour les fans avec une décision aussi simple que forte.

Gregory Remez

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Les trains spéciaux destinés aux supporters en déplacement ne doivent désormais circuler que si des trains réguliers sont également en service au même moment: avec cette décision, les CFF ont récemment suscité l'irritation dans le football suisse.

Les trains de supporters sont particulièrement appréciés des clubs, car ils permettent d'organiser de manière encadrée le retour des fans après un déplacement. Les CFF déplorent en revanche depuis longtemps des «coûts considérables non couverts».

On en parlait ici👇 Cette décision des CFF va fâcher des fans de foot

Trois matchs de Super League sont directement concernés par la suppression des trains de supporters, tous au Tessin ou en Valais:

FC Lugano – Young Boys (samedi 12 septembre)

FC Sion – FC Zurich (samedi 19 septembre)

FC Lugano – FC Lucerne (samedi 10 octobre)

Autrement dit: en raison de l'heure tardive du coup d'envoi (20h30) de ces trois matchs, les supporters en déplacement venus de Berne, Zurich et Lucerne n'auront plus la possibilité de rentrer chez eux en transports publics.

A Lugano, les responsables ont désormais réagi en avançant à 19h00 le coup d'envoi du match du 12 septembre contre Young Boys. Selon la Swiss Football League, la police cantonale tessinoise s'était prononcée en faveur de cette solution, car elle permet à nouveau de mettre en place un train spécial.

Des policiers montent à bord d'un train spécial de supporters. image: keystone

Aucun changement n'a encore été apporté aux matchs FC Sion – FC Zurich (19 septembre) et FC Lugano – FC Lucerne (10 octobre), mais selon nos informations, les chances que leur coup d'envoi soit avancé sont bonnes. Interrogé à ce sujet, le FC Lucerne déclare: «Si une adaptation de l'heure du coup d'envoi est nécessaire pour que le train spécial puisse circuler, nous y sommes favorables.»

Adaptation en français: Yoann Graber