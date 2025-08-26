assez ensoleillé25°
90% des habitants d'Yverdon ont un problème la nuit

A Yverdon-les-Bains, une étude EPFL-HEIG-VD révèle un taux de troubles du sommeil bien supérieur à la moyenne nationale.
Des chercheurs de l'EPFL et de la Haute Ecole d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud se sont penchés sur la qualité du sommeil des Yverdonnois. Il en ressort que, sur 179 volontaires ayant répondu à un questionnaire, 90% présentent des troubles du sommeil, dont 15% souffrent également de somnolence diurne. Ces résultats devront toutefois être affinés ces prochaines années avec la participation d'un plus grand nombre de personnes, précisent les auteurs de l'étude.

«Le problème est uniformément réparti dans la ville et concerne tous les groupes démographiques», a fait savoir l'EPFL mardi dans un communiqué. L'étude a fait l'objet d'une publication en août dans le Journal of Affective Disorders.

Qui souffre le plus d'un mauvais sommeil?

La recherche a été réalisée en collaboration avec la ville d'Yverdon-les-Bains et sa plateforme participative «Urbasan» qui vise à mesurer la qualité de vie de la population. Actuellement 304 habitants ont décidé d'y prendre part.

Les chercheurs ont établi une carte de la ville grâce aux adresses fournies par les volontaires. Elle montre que les troubles du sommeil touchent uniformément l’ensemble de la population, tous groupes confondus.

bon et mauvais sommeil à Yverdon.
Blanc: pas de dépendance spatiale
Rouge: zone chaude – très mauvaise qualité de sommeil ressentie
Bleu: zone froide – très bonne qualité de sommeil ressentie Image: EPFL

Toutefois, les quartiers les plus concernés sont ceux où les revenus sont modestes, où les transports publics sont limités et où le trafic routier génère beaucoup de bruit. «Ces habitantes et habitants indiquent pourtant que leur sommeil est meilleur en comparaison aux autres», relève Philippe Voruz, premier auteur de l’étude et postdoctorant:

«Ce sont en réalité aussi celles qui rapportent une plus importante prise de médication en lien avec les troubles du sommeil et dont la latence d’endormissement est plus importante. Cela révèle un décalage entre la qualité du sommeil perçu subjectivement et des mesures plus objectives.»

En Suisse, un tiers de la population souffre de problèmes de sommeil, selon des données de l'OFSP. Ce chiffre est en augmentation linéaire depuis 25 ans. (jah avec ats)

