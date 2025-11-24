Image: Lina Peak

Ce Valaisan veut construire le plus haut gratte-ciel de Suisse à Zermatt

Un Valaisan veut construire le plus haut gratte-ciel de Suisse à Zermatt. Un projet à 500 millions de francs pour 1000 logements.

Plus de «Suisse»

Dans les stations touristiques d'altitude, trouver du personnel saisonnier qualifié est parfois compliqué. Mais, il y a pire: les loger quand la pénurie immobilière s'installe et que les loyers prennent l'ascenseur. A Zermatt, dans les Alpes valaisannes, le village de 6000 habitants devient, durant la haute saison hivernale, une ville qui abrite 40 000 personnes.

Heinz Julen, architecte et hôtelier zermattois, a présenté au 19h30 de la RTS une idée qui a «le mérite de lancer un débat», selon le conseiller d'Etat valaisan Christophe Darbellay. L'idée en question? Construire la plus haute tour de Suisse à Zermatt, soit un édifice de 260 mètres de haut (presque le double du jet d'eau à Genève) pour un total de 1000 logements.

Image: Lina Peak

Si le projet d'Heinz Julen combine 500 appartements de luxe pour la clientèle fortunée, l'architecte imagine que le reste soit du locatif bon marché:

«Ces 500 appartements vont calmer toute la situation à Zermatt, ça devrait suffire pour les 30 prochaines années» Heinz Julen, dans le 19h30

Et pour lui, son projet de «village vertical» est non seulement essentiel aujourd'hui, mais est surtout nécessaire pour le futur de la localité:

«Le Lina Peak est une soupape de sécurité pour Zermatt: il crée de l'espace, soulage la pression et redonne au village la tranquillité dont il a besoin pour que les habitants et les visiteurs s'y sentent à l'aise à l'avenir.» Site internet du projet Lina Peak

Quelle suite pour ce projet immobilier à Zermatt?

Baptisé «Lina Peak», le projet est évalué à 500 millions de francs, la récolte des 600 signatures pour faire passer l'idée en votation est en cours. Mais il est aussi un défi considérable:

«Il pose des problèmes de faisabilité, de recherche de l'emplacement, de danger naturel. Peut-être que ce n'est pas tout à fait l'endroit, mais cette solution a le mérite de lancer un débat» Christophe Darbellay, conseiller d'Etat valaisan, au 19h30.

(hun)