Ce Valaisan veut construire le plus haut gratte-ciel de Suisse à Zermatt
Dans les stations touristiques d'altitude, trouver du personnel saisonnier qualifié est parfois compliqué. Mais, il y a pire: les loger quand la pénurie immobilière s'installe et que les loyers prennent l'ascenseur. A Zermatt, dans les Alpes valaisannes, le village de 6000 habitants devient, durant la haute saison hivernale, une ville qui abrite 40 000 personnes.
Heinz Julen, architecte et hôtelier zermattois, a présenté au 19h30 de la RTS une idée qui a «le mérite de lancer un débat», selon le conseiller d'Etat valaisan Christophe Darbellay. L'idée en question? Construire la plus haute tour de Suisse à Zermatt, soit un édifice de 260 mètres de haut (presque le double du jet d'eau à Genève) pour un total de 1000 logements.
Si le projet d'Heinz Julen combine 500 appartements de luxe pour la clientèle fortunée, l'architecte imagine que le reste soit du locatif bon marché:
Et pour lui, son projet de «village vertical» est non seulement essentiel aujourd'hui, mais est surtout nécessaire pour le futur de la localité:
Quelle suite pour ce projet immobilier à Zermatt?
Baptisé «Lina Peak», le projet est évalué à 500 millions de francs, la récolte des 600 signatures pour faire passer l'idée en votation est en cours. Mais il est aussi un défi considérable:
