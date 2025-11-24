pluie modérée
DE | FR
burger
Suisse
Zermatt

Il veut construire le plus haut gratte-ciel de Suisse à Zermatt

Lina Peak, Zermatt
Image: Lina Peak

Ce Valaisan veut construire le plus haut gratte-ciel de Suisse à Zermatt

Un Valaisan veut construire le plus haut gratte-ciel de Suisse à Zermatt. Un projet à 500 millions de francs pour 1000 logements.
24.11.2025, 11:1724.11.2025, 11:17

Dans les stations touristiques d'altitude, trouver du personnel saisonnier qualifié est parfois compliqué. Mais, il y a pire: les loger quand la pénurie immobilière s'installe et que les loyers prennent l'ascenseur. A Zermatt, dans les Alpes valaisannes, le village de 6000 habitants devient, durant la haute saison hivernale, une ville qui abrite 40 000 personnes.

Heinz Julen, architecte et hôtelier zermattois, a présenté au 19h30 de la RTS une idée qui a «le mérite de lancer un débat», selon le conseiller d'Etat valaisan Christophe Darbellay. L'idée en question? Construire la plus haute tour de Suisse à Zermatt, soit un édifice de 260 mètres de haut (presque le double du jet d'eau à Genève) pour un total de 1000 logements.

Lina Peak, Zermatt
Image: Lina Peak

Si le projet d'Heinz Julen combine 500 appartements de luxe pour la clientèle fortunée, l'architecte imagine que le reste soit du locatif bon marché:

«Ces 500 appartements vont calmer toute la situation à Zermatt, ça devrait suffire pour les 30 prochaines années»
Heinz Julen, dans le 19h30
La station thermale d’Ovronnaz est en sursis 4 mois

Et pour lui, son projet de «village vertical» est non seulement essentiel aujourd'hui, mais est surtout nécessaire pour le futur de la localité:

«Le Lina Peak est une soupape de sécurité pour Zermatt: il crée de l'espace, soulage la pression et redonne au village la tranquillité dont il a besoin pour que les habitants et les visiteurs s'y sentent à l'aise à l'avenir.»
Site internet du projet Lina Peak

Quelle suite pour ce projet immobilier à Zermatt?

Baptisé «Lina Peak», le projet est évalué à 500 millions de francs, la récolte des 600 signatures pour faire passer l'idée en votation est en cours. Mais il est aussi un défi considérable:

«Il pose des problèmes de faisabilité, de recherche de l'emplacement, de danger naturel. Peut-être que ce n'est pas tout à fait l'endroit, mais cette solution a le mérite de lancer un débat»
Christophe Darbellay, conseiller d'Etat valaisan, au 19h30.

(hun)

Plus d'articles sur l'immobilier en Suisse
«Les prix de l'immobilier ne s'expliquent plus» en Suisse
3
«Les prix de l'immobilier ne s'expliquent plus» en Suisse
de Niklaus Vontobel
«Le salaire d'un conseiller fédéral ne suffit plus pour acheter une maison»
5
«Le salaire d'un conseiller fédéral ne suffit plus pour acheter une maison»
de Juliette Baur
Les maisons sont devenues une «denrée rare» et cela a des conséquences
Les maisons sont devenues une «denrée rare» et cela a des conséquences
de Niklaus Vontobel
Pourquoi les prix de l'immobilier vont devenir «encore plus scandaleux»
2
Pourquoi les prix de l'immobilier vont devenir «encore plus scandaleux»
de Niklaus Vontobel
Thèmes
Les gens qui s'amusent sur les montagnes russes
1 / 14
Les gens qui s'amusent sur les montagnes russes
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
Ces toilettes en or valant 10 millions de dollars
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La SSR taille 900 postes pour survivre
Pour absorber 270 millions d’économies, la SSR confirme une réorganisation profonde marquée par la disparition de 900 postes d’ici 2029.
La SSR s’apprête à vivre l’un des plus grands plans de réduction d’effectifs de son histoire. D’ici 2029, l’entreprise annonce vouloir supprimer 900 équivalents temps plein. Une décision directement liée au programme d’économies imposé par la baisse progressive de la redevance média décidée par le Conseil fédéral. Pour rester dans les clous, la SSR doit économiser 270 millions de francs dans les cinq prochaines années, dont 125 millions déjà à trouver avant 2027.
L’article