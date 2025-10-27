pluie modérée
La station thermale d’Ovronnaz est en sursis 4 mois

La station thermale d’Ovronnaz est en sursis 4 mois

Les bains thermaux d’Ovronnaz, menacés de faillite, obtiennent un sursis concordataire jusqu’en février. Une décision qui offre un peu d’oxygène à l’entreprise, ses employés et toute la station.
27.10.2025, 10:0827.10.2025, 10:08
Doppelbecken im Thermalbad Ovronnaz, Bains d Ovronnaz, Ovronnaz, Leytron, Wallis, Schweiz *** Double basin at Thermal bath Ovronnaz, Bains D Ovronnaz, Ovronnaz, Leytron, Wallis, Switzerland 1026203142
Les bains d’Ovronnaz évitent la noyade économique pour l'instant.Image: www.imago-images.de

En difficultés financières, la station thermale d'Ovronnaz (VS) peut temporairement souffler. Son propriétaire, la société Thermalp Les Bains d'Ovronnaz, a obtenu un sursis concordataire provisoire de quatre mois jusqu'au 24 février prochain.

Ce sursis concordataire a été accordé vendredi dernier par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, annoncent lundi les Syndicats chrétiens du Valais (SCIV).

Ceux-ci disent «saluer» une décision qui offre «une perspective de continuité à l'entreprise, à son personnel et à la région d'Ovronnaz», écrivent-ils dans leur communiqué.

Faillite annulée

Pour mémoire, les bains thermaux d'Ovronnaz avaient été déclarés en faillite fin août, avant que le Tribunal ne revienne sur sa décision quelques jours plus tard. Une nouvelle procédure avait alors été lancée.

En prononçant un sursis concordataire, la justice donne désormais un peu d'air aux bains d'Ovronnaz. Les SCIV parlent d'une «étape importante» qui permet, du moins provisoirement, de préserver «l'activité, les emplois et la confiance à condition que la direction coopère pleinement avec les autorités et les représentants des travailleurs.»

Selon une enquête du Nouvelliste, la société cumulait des poursuites pour plus de trois millions de francs au début de l'été. Entre les postes fixes et temporaires, une centaine d’employés travaillent pour les bains. (jah/ats)

