L'aéroport de Zurich simplifie la vie des voyageurs

L'aéroport de Zurich a annoncé vouloir changer ses scanners de sécurité. Et les implications vont simplifier la vie des voyageurs.

Grâce aux nouveaux scanners, de plus en plus d'aéroports européens suppriment les dispositions strictes concernant les liquides dans les bagages à main. Là où les scanners sont utilisés, les bouteilles d'une contenance maximale de deux litres peuvent passer le contrôle de sécurité. L'aéroport de Zurich va lui aussi bientôt miser sur cette technologie.

La porte-parole Elena Stern a déclaré à 20 minutes:

«Des scanners devraient être utilisés à l'avenir au contrôle de sécurité à l'aéroport de Zurich»

Des scanners seront également utilisés à l'aéroport de Zurich. Sur la photo, on voit encore l'ancien système. Image: KEYSTONE

Un appel d'offres pour des appareils de test a été conclu, selon Elena Stern. Dans un premier temps, il est prévu d'aménager «deux nouvelles pistes de contrôle pour des tests avec les nouveaux appareils». L'aéroport de Zurich prévoit de pouvoir mettre en service les deux postes dès cet été.

Mais en attendant, les récipients contenant des liquides doivent avoir un volume maximal de 100 ml. Il est prévu que les deux postes équipés de scanners soient testés pendant six mois avant que les 26 postes du contrôle de sécurité ne soient équipés des nouveaux appareils. La porte-parole ajoute:

«Nous partons du principe que [la règle des 100 ml] ne tombera pas à l'aéroport de Zurich avant le passage complet aux nouveaux appareils».

Mais les deux premiers postes apporteront déjà plus de confort, car grâce à la nouvelle technologie, les appareils électroniques et les liquides ne devront plus être retirés spécialement du bagage à main et scannés séparément.

(rbu)

Traduit et adapté par Noëline Flippe