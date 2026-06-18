L'EPFZ figure toujours parmi les meilleurs universités au monde. Image: KEYSTONE

Voici le classement des universités suisses dans le top mondial

Même si elle a perdu une place, l'EPFZ figure toujours à la pointe des universités à l'internationale. Découvrez le classement complet.

Plus de «Suisse»

L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ/ETH Zurich) continue de figurer parmi les meilleures universités du monde, selon le dernier classement des universités établi par la société britannique Quacquarelli Symonds, publié jeudi. L'ETH Zurich arrive au huitième rang, perdant une place par rapport au précédent classement.

L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) est également bien notée, occupant le 22e rang, inchangé par rapport à l'année dernière. Il faut ensuite se rendre à la 98e place pour trouver le prochain établissement suisse du classement, à savoir l'Université de Zurich.

L'Université de Bâle arrive 150e, suivie de l'Université de Genève (168e), de l'Université de Berne (191e), de l'Université de Lausanne (233e), de l'Université de la Suisse italienne (456e), de l'Université de Fribourg (670e), de l'Université des sciences appliquées de Zurich, classée entre la 851e et la 900e place et de l'Université de Neuchâtel (entre le 1201e et le 1400e rang).

Une exception dans le classement

La rétrogradation d'un établissement de quelques places ne doit pas être interprétée comme un recul de la qualité de l'université ou comme une perte de réputation, indique Quacquarelli Symonds. Au sommet du classement, il suffit de quelques petits changements par rapport à d'autres universités d'excellence pour modifier l'ordre d'arrivée.

ETH-Zurich obtient ainsi un score total de 96,3 sur 100 points, alors que le Massachusetts Institute of Technology (MIT), premier du classement depuis 15 ans d'affilée, se voit attribuer la note de 100 sur 100.

«Le passage du rang 7 au rang 8 de l'ETH-Zurich n'est pas la preuve d'une tendance négative» Quacquarelli Symonds

L'ETH-Zurich fait figure d'exception dans le classement des meilleurs. Parmi les dix premières universités, 8 sont anglo-saxonnes. Le MIT est suivi par l'Université de Standford (Etats-Unis), l'Imperial College de Londres, l'Université d'Oxford (Grande-Bretagne), l'Université de Harvard (Etats-Unis), l'Université de Cambridge (Grande-Bretagne), le California Institute of Technology (Etats-Unis), l'UCL (Grande-Bretagne).

L'ETH-Zurich précède dans ce classement du top-10 la National University de Singapore (Singapoure). (jzs/ats)