8 mars: milliers de personnes rassemblées à Zurich

Plusieurs milliers de manifestants ont défilé samedi après-midi à Zurich à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Malgré l’absence d’autorisation, la police a toléré l'événement. Elle a néanmoins dû intervenir.

Keystone

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi après-midi à Zurich à l'occasion de la Journée internationale des femmes, à l'appel de milieux autonomes. Le rassemblement, non autorisé, a donné lieu à quelques escarmouches.

Les personnes présentes, pour la plupart des femmes, ont fait face à une forte mobilisation policière au centre-ville. Les forces de l'ordre ont fait savoir que le rassemblement, bien que n'ayant pas obtenu d'autorisation, serait toléré à condition qu'il reste pacifique.

Des fauteurs de troubles ont pris place

Cependant, quelques dizaines de fauteurs de troubles masqués ont pris place en tête du défilé, provoquant des incidents.

La situation s'est envenimée quand une partie des manifestants se sont écartés de la route du cortège – qui passait par la Paradeplatz jusqu'à l'Helvetiaplatz – pour se rendre vers le consulat italien. Celui-ci a été la cible de jets de peinture, a constaté un journaliste de Keystone-ATS présent sur place.

La police est intervenue avec des sprays au poivre, tandis que les manifestants s'efforçaient de s'abriter derrière leurs banderoles ou des parapluies. Les plus vindicatifs ont toisé pendant plusieurs minutes des policiers équipés de boucliers et de matraques.

Par la suite, de nouveaux jets de bouteilles et de pierres ont été commis contre d'autres bâtiments, notamment un siège des assureurs Axa et Sanitas. Des engins pyrotechniques et des bonbonnes de spray ont aussi été utilisés.

Les manifestants et manifestantes ont plaidé en particulier pour la lutte des femmes kurdes et des Iraniennes.

En prévision du rassemblement, les transports publics avaient été déviés aux abords de la gare. La police avait bouclé certaines zones et mobilisé un canon à eau. (tib/ats)