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Un Duro de l'armée suisse bascule: des soldats à l'hôpital

Ein Duro, ein gepanzertes Fahrzeug der Schweizer Armee, faehrt zu einem Standort der Luftwaffe in einem eingezaeunten Gebiet der Sportanlagen St. Jakob im Rahmen der Vorbereitungen der OSZE-Ministerra ...
Un Duro a été impliqué dans un accident ce mercredi (image d'archives).Image: KEYSTONE

Un blindé de l'armée suisse bascule: des soldats à l'hôpital

Un accident impliquant un Duro de l'armée suisse est survenu mercredi Hinwil (ZH). Quatre militaires ont été blessés.
08.04.2026, 16:4208.04.2026, 16:42

L'accident d'un véhicule militaire de type Duro dans un giratoire, mercredi après-midi à Hinwil (ZH), a fait quatre blessés, issus d'une école de recrues. Ces derniers ont été hospitalisés, dont un par hélicoptère.

L'accident est survenu dans un giratoire géant auquel aboutissent notamment une autoroute, une semi-autoroute et une route cantonale. Ce giratoire entoure à la fois un site de la police cantonale et un circuit de tests du TCS.

Problème à l'armée suisse: un véhicule sur cinq ne sert à rien

Le véhicule de transport de troupes, un Duro blindé selon les images du portail Nau.ch, a basculé sur le flanc, indique un porte-parole de l'armée suisse. Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans l'accident.

Ce dernier a mobilisé de nombreuses ambulances et un hélicoptère de la Rega, selon le site en ligne du journal régional Zürcher Oberländer. La justice militaire a ouvert une enquête. (jzs/ats)

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