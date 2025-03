Problème à l'armée suisse: un véhicule sur cinq ne sert à rien

Conséquence directe: certains soldats en exercice ne peuvent même plus manœuvrer. «Pendant les périodes de service, les conducteurs de blindés M113 ne peuvent parfois pas avancer d’un mètre», déplore Muff. «Ça ne peut pas continuer ainsi. Nous avons besoin de plus de véhicules et de chars opérationnels.»

En Suisse, un véhicule militaire sur cinq est immobilisé en atelier et ne peut pas être utilisé, selon Blick . En cause: une pénurie aiguë de personnel qualifié , qui ralentit les travaux de maintenance.

Comment Trump risque de bouleverser les prix de l'immobilier suisse

Après avoir été au plus bas, les taux d'intérêt se remettent à grimper. Le chaos causé par Donald Trump est-il la seule raison à cela? En tout cas, ce changement risque d'impacter les loyers et les prix de l'immobilier.

Les taux d'intérêt remontent soudainement en Suisse: pour les emprunts d'Etat à dix ans, ils ont grimpé en flèche, passant d'un peu plus de 0,2% en décembre à presque 0,8% aujourd'hui. Les nouveaux taux sont donc quasiment quatre fois plus élevés. Les marchés exagèrent-ils et ce pic va-t-il bientôt disparaître? Ou le chaos autour de Donald Trump conduit-il à des taux d'intérêt durablement plus élevés? Et quelles sont les conséquences pour la décision à venir de la Banque nationale suisse en mars?