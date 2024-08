La danse ou le jardinage peuvent se faire sur ordonnance à Zurich

Des danseurs de ballet. Keystone

Alors que le concept existe déjà en Autriche, le parlement zurichois a approuvé mercredi le lancement «d'ordonnances sociales», prescrites par des médecins.

Les médecins de la ville de Zurich peuvent désormais délivrer des ordonnances pour des cours de danse, du jardinage ou un conseil en matière d'endettement. Le parlement de la ville a approuvé mercredi un essai d'«ordonnances sociales», qui coûtera 2,5 millions de francs.

Les «ordonnances sociales» s'adressent aux patients pour lesquels le traitement médical seul n'apporte pas d'amélioration, comme les patients souffrant de douleurs ou d'un long Covid. Leur processus de guérison doit être complété par des activités.

Des cours de danse, de langue, de jardinage ou des conseils en matière d'endettement sont envisageables. Quatre centres médicaux ambulatoires de la ville orienteront si nécessaire les personnes concernées vers des «Link worker», qui seront directement sur place et qui organiseront les offres appropriées.

L'idée a été développée dans les années 1990 en Grande-Bretagne, sous le nom de «Social Prescribing». Le concept existe également depuis quelques années en Autriche.

«Problèmes de luxe»

Pour les initiateurs, le projet pilote est «une contribution importante à la santé publique». Avec aussi l'espoir de soulager le système de santé.

Le Parlement a approuvé l'essai par 84 voix pour et 34 voix contre. Le PLR et l'UDC, qui ont une fois de plus eu du mal au sein du parlement municipal dominé par la gauche, s'y sont opposés en vain.

«Les structures actuelles permettent déjà de couvrir les besoins», a critiqué un député PLR, estimant qu'il s'agit clairement de «gérer un problème de luxe aux frais du contribuable». «Il n'y a qu'à Zurich qu'on trouve ça», a lancé un élu UDC. (jch/ats)