larges éclaircies
DE | FR
burger
Suisse
Zurich

L'aéroport de Zurich étoffe le nombre de passagers en 2025

L'aéroport de Zurich étoffe le nombre de passagers en 2025

L'aéroport zurichois a poursuivi sur sa lancée positive l'année dernière, toutefois à un rythme moins élevé qu'en 2024. Les chiffres d'affaires engrangés par les commerces situés dans le premier aéroport de suisse ont par contre peiné à décoller.
14.01.2026, 19:3314.01.2026, 19:33

La plateforme aéroportuaire de Kloten a accueilli 32,6 millions de passagers en 2025, une augmentation de 4,5% après une forte poussée de 8% en 2024, a détaillé mercredi l'exploitant Flughafen Zürich dans un communiqué. Selon ce dernier, les chiffres annuels dépassent pour la première fois ceux d'avant la crise du Covid.

Au seul mois de décembre, ce nombre a progressé de 7,3% sur un an à 2,5 millions de passagers.

La plupart des voyageurs ayant transité l'année dernière par l'aéroport zurichois provenaient d'Europe, avec une part de 75%, suivi de loin par les passagers d'Amérique du Nord (9,3%), d'Asie (6,2%) et du Moyen-Orient (5,1%).

Swiss annule encore des vols à cause des intempéries

Les mouvements d'avions ont quant à eux atteint 270 116 rotations, en hausse de 3,5%.

Quant aux activités commerciales, elles ont généré l'exercice écoulé un chiffre d'affaires en hausse de 0,9% à 635,8 millions de francs. (sda/ats/awp)

Une passion pour l'avion?
Turbulences: «Certaines compagnies épargnent davantage leurs passagers»
Turbulences: «Certaines compagnies épargnent davantage leurs passagers»
de Marine Brunner
Voici comment bien choisir votre siège dans un avion
Voici comment bien choisir votre siège dans un avion
de Manfred Schäfer
Pourquoi compenser le CO2 de votre vol n'a «aucun effet sur le climat»
2
Pourquoi compenser le CO2 de votre vol n'a «aucun effet sur le climat»
de Alberto Silini
Avion: les violentes turbulences vont devenir plus fréquentes
Avion: les violentes turbulences vont devenir plus fréquentes

Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne

1 / 9
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne

Starsky et Hutch en orange? Plutôt Vincent Ducrot, patron des CFF, et le conseiller fédéral Albert Rösti.
source: sda / cyril zingaro
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Piégée, elle est forcée à se prostituer dans un lieu dégueulasse à Bienne
L'Espagnole Vera L. a été piégée dès son arrivée en Suisse, en 2021. Des fausses promesses pour sortir de la misère, à son exploitation dans un bordel (très) sordide à Bienne, elle raconte son histoire glaçante.
Plusieurs années de prison pour traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, entre autres chefs d'accusation. C'est ce dont ont écopé une tenancière de maison close biennoise et son complice mai 2025, peut-on dans 24 heures.
L’article