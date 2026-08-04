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Donau-Niedrigwasser legt in Serbien Nazi-Schiffswracks frei

KEYPIX - The wreckage of a WWII German warship emerges, due to the drought, in front of Djerdap II, a large dam on the Danube River, between Romania and Serbia, near Prahovo, Serbia, Tuesday, Aug. 4, ...
Schiffswrack aus den 2. Weltkrieg.Bild: keystone

Donau-Niedrigwasser legt in Serbien Nazi-Schiffswracks frei

Der extrem niedrige Wasserstand der Donau hat in Serbien mehrere Schiffswracks der deutschen Marine aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt.
04.08.2026, 17:3004.08.2026, 17:30

Schaulustige kletterten in der Nähe des Flusshafens Prahovo auf den verwitterten Relikten der einstigen Nazi-Flotte herum, wie serbische Medien berichteten. Auch in den vergangenen Jahren waren die Schiffswracks dort in besonders heissen Sommern immer wieder sichtbar geworden.

The wreckage of a WWII German warship emerges, due to the drought, in front of Djerdap II, a large dam on the Danube River, between Romania and Serbia, near Prahovo, Serbia, Tuesday, Aug. 4, 2026. (AP ...
Das Wrack eines Schiffes der Nazi-Kriegsmarine stellt ein ewiges Hindernis für die Schifffahrt dar.Bild: keystone

Die Häufung der Wracks in dem Donauabschnitt unmittelbar vor dem sogenannten Eisernen Tor - einem Durchbruchstal der Donau an der Grenze zwischen Serbien und Rumänien - erklärt sich mit den Geschehnissen am Ende des Zweiten Weltkriegs.

Die Nazi-Marine hatte dort Teile ihrer Schwarzmeerflotte selbst versenkt. Der deutsche Flottenverband hatte sich auf dem Rückzug befunden und war von der sowjetischen Donaumilitärflottille verfolgt worden. Die rund 200 versenkten Wasserfahrzeuge sollten die Donau für die Verfolger unpassierbar machen.

The wreckage of a WWII German warship emerges, due to the drought, in front of Djerdap II, a large dam on the Danube River, between Romania and Serbia, near Prahovo, Serbia, Tuesday, Aug. 4, 2026. (AP ...
Hitlers befahl seinen Soldaten, keine brauchbare militärische Ausrüstung in feindliche Hände fallen zu lassen.Bild: keystone

Die Wracks bei Prahovo bilden für die Donauschifffahrt bei niedrigen Wasserständen ein nicht unerhebliches und gefährliches Hindernis. Die Europäische Union (EU) fördert deshalb ein Programm, um die besonders ungünstig platzierten alten Nazi-Schiffe nach und nach aus dem Wasser zu ziehen. Von 21 dazu ausersehenen Wracks seien bis April dieses Jahres 7 geborgen worden, berichtete die Website des staatlichen Fernsehens RTS. (sda/dpa)

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