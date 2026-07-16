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Brand in algerischem Waisenhaus fordert 11 Tote und über 20 Verletzte

Illustration of Alger Photo taken on 23 September 2025, general view of Algiers with the commercial port. Photo by Billel Bensalem/APP/ABACAPRESS.COM Alger Algeria PUBLICATIONxNOTxINxFRAxUK Copyright: ...
Laut Zivilschutz brach der Brand in einem Vorort der Hauptstadt Algier aus.Bild: www.imago-images.de

11 Menschen sterben bei Brand in Waisenhaus in Algerien

16.07.2026, 11:3516.07.2026, 11:35

In Algerien sind bei einem Brand in einem Waisenhaus nach Angaben des Zivilschutzes elf Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 20 weitere Personen hätten unterschiedliche Brandverletzungen erlitten, teilte der Sprecher des algerischen Zivilschutzes, Karim Ben Fahsi, mit. Der Brand sei in einem Vorort der Hauptstadt Algier ausgebrochen, hiess es.

Die Löscharbeiten und Evakuierungen dauerten weiter an. Die Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden und werden dort medizinisch versorgt.

Zur Ursache des Feuers lagen zunächst keine Angaben vor. Der algerische Zivilschutz hatte den Ausbruch des Brandes am frühen Morgen gemeldet. Die Einsatzkräfte seien noch immer vor Ort im Einsatz. (sda/dpa)

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