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Wohl jüngster regierender König der Welt mit 34 gestorben

Wohl jüngster regierender König der Welt mit 34 gestorben

28.08.2026, 18:1828.08.2026, 18:32
FILE - Uganda&#039;s King of the Tooro Kingdom, King Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, during his 18th birthday at Fort Portal, Uganda, Saturday, April 17, 2010 as he assumed the full duties of King ...
Mit drei Jahren wurde Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV zum König von Uganda gekrönt. (Archivbild, 2010)Bild: keystone

Im Alter von nur 34 Jahren ist der Monarch des traditionellen Tooro-Königreichs in Uganda, Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, gestorben, Das teilte der Premierminister des Landes mit. König Oyo, einst im Alter von drei Jahren gekrönt, wurde im vergangenen Jahr vom Guinness-Buch der Rekorde als jüngster König der Welt anerkannt.

Der ugandische Präsident Yoweri Museveni hatte die traditionellen Königreiche des ostafrikanischen Landes wieder eingesetzt, nachdem der damalige Präsident Milton Obote die Monarchien im Land in den 1960er Jahren abgeschafft hatte.

Sportfan und Umweltschützer

Den regierenden Königen ist es jedoch gesetzlich untersagt, sich politisch zu betätigen. Sie nehmen lediglich an Kampagnen etwa zum Umweltschutz oder Gesundheit teil und spielen eine zeremonielle Rolle bei der Einsetzung von Clan-Chefs.

Die ugandischen Medien, darunter Fernsehsender, Zeitungen und soziale Netzwerke, berichten ausführlich über den Tod des verehrten jungen Königs, der ein begeisterter Sportfan und Umweltschützer war. Die Todesursache wurde nicht bekanntgegeben. (sda/dpa/cpf)

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