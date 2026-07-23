recht sonnig25°
DE | FR
burger
International
Armee

Tschechien: Hubschrauber mit 5 Soldaten in Namest nad Oslavou abgestürzt

A Venom military helicopter with five soldiers aboard crashed at the helicopter base in Namest nad Oslavou on July 23, 2026, the Czech army reported on X social network, and the rescuers told CTK that ...
Das Unglück ereignete sich auf einem Militärflughafen knapp 160 Kilometer südöstlich von Prag.Bild: www.imago-images.de

Hubschrauber mit 5 Soldaten in Tschechien abgestürzt

23.07.2026, 15:5723.07.2026, 15:57

In Tschechien ist ein Armeehubschrauber mit fünf Soldaten an Bord abgestürzt. Einer der Insassen sei bei dem Unfall ums Leben gekommen, berichtete die Agentur CTK unter Berufung auf den Rettungsdienst vor Ort. Die Verletzten seien mit Rettungshubschraubern und Krankenwagen in Kliniken gebracht worden.

Das Unglück habe sich auf dem Militärflughafen in Namest nad Oslavou ereignet, teilte die Armee bei X mit. Der Flugplatz dient als Haupteinsatzstützpunkt der tschechischen Militärhubschrauber und liegt knapp 160 Kilometer südöstlich von Prag. Zur Unfallursache wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Bei dem abgestürzten Hubschrauber handelte es sich um das Modell UH-1Y Venom, eine moderne Weiterentwicklung der legendären «Huey»-Serie des US-Herstellers Bell Textron. Maschinen dieses Typs wurden in Tschechien im Juli 2023 in Dienst gestellt. Sie ersetzten veraltete Kampf- und Transporthubschrauber aus sowjetischer Produktion vom Typ Mi-35, die dafür der Ukraine überlassen wurden. Tschechien ist seit 1999 Mitglied des Nato-Verteidigungsbündnisses. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:

Trotz Urteil: Armasuisse will Evaluationskriterien zu F-35 nicht veröffentlichen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine
1 / 18
Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine

Die Ukraine wehrt sich erfolgreich gegen den Aggressor Russland, dabei spielen Drohnen eine zentrale Rolle. In dieser Bildstrecke geht es um Meilensteine und historische Wendepunkte...
quelle: keystone / alex babenko
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mehrere Zwischenfälle mit chinesischer Marine: Soldat durch Stockschläge verletzt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
General Drapatyi ist Putins schlimmster Albtraum
Der neue Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee weiss, wie moderner Krieg geht.
Zuerst war es ein Schock. In einem Machtkampf zwischen dem jungen Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow und dem Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyi schien Wolodymyr Selenskyj Partei für die alte Garde zu nehmen. Fedorow musste nach nur sechs Monaten im Amt den Hut nehmen, und dies, nachdem sich das Schlachtenglück in den letzten Wochen zugunsten der Ukraine gewendet hatte, und das wiederum war ein Resultat des Drohnen-Wunders, an dem Fedorow massgeblich beteiligt war.
Zur Story