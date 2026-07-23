Das Unglück ereignete sich auf einem Militärflughafen knapp 160 Kilometer südöstlich von Prag. Bild: www.imago-images.de

Hubschrauber mit 5 Soldaten in Tschechien abgestürzt

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In Tschechien ist ein Armeehubschrauber mit fünf Soldaten an Bord abgestürzt. Einer der Insassen sei bei dem Unfall ums Leben gekommen, berichtete die Agentur CTK unter Berufung auf den Rettungsdienst vor Ort. Die Verletzten seien mit Rettungshubschraubern und Krankenwagen in Kliniken gebracht worden.

Das Unglück habe sich auf dem Militärflughafen in Namest nad Oslavou ereignet, teilte die Armee bei X mit. Der Flugplatz dient als Haupteinsatzstützpunkt der tschechischen Militärhubschrauber und liegt knapp 160 Kilometer südöstlich von Prag. Zur Unfallursache wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Bei dem abgestürzten Hubschrauber handelte es sich um das Modell UH-1Y Venom, eine moderne Weiterentwicklung der legendären «Huey»-Serie des US-Herstellers Bell Textron. Maschinen dieses Typs wurden in Tschechien im Juli 2023 in Dienst gestellt. Sie ersetzten veraltete Kampf- und Transporthubschrauber aus sowjetischer Produktion vom Typ Mi-35, die dafür der Ukraine überlassen wurden. Tschechien ist seit 1999 Mitglied des Nato-Verteidigungsbündnisses. (sda/dpa)