recht sonnig24°
DE | FR
burger
Schweiz
Armee

F-35-Kampfjet: Armasuisse will Dokumente nicht veröffentlichen

Trotz Urteil: Armasuisse will Evaluationskriterien zu F-35 nicht veröffentlichen

21.07.2026, 12:0021.07.2026, 14:50

Armasuisse ist zum zweiten Mal ans Bundesgericht gelangt, um die Publikation von Informationen zur Prüfung der Beschaffung von F-35-Kampfflugzeugen zu verhindern. Das Bundesverwaltungsgericht gab die Einsicht in die Evaluationskriterien und deren Gewichtung im Mai frei.

Die Beschwerde des Bundesamts für Rüstung (Armasuisse) ist derzeit beim Bundesgericht hängig. Dies geht aus einer am Dienstag publizierten Verfügung hervor, mit der das höchste Schweizer Gericht die aufschiebende Wirkung gewährt hat. Bis zum Vorliegen des Urteils bleiben die Informationen somit unter Verschluss.

Journalist ersuchte um Einsicht

Das Gesuch um Einsicht in die Unterlagen hatte ein Journalist auf der Basis des Öffentlichkeitsgesetzes gestellt. Dieses gewährt grundsätzlich Zugang zu allen Dokumenten des Bundes, allerdings gibt es Ausnahmen.

Eine solche liegt beispielsweise vor, wenn durch die Herausgabe von Akten die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz gefährdet oder internationale Beziehungen ernsthaft geschädigt würden. Wann der Entscheid des Bundesgerichts vorliegen wird, ist noch offen.

«Sicherheit gefährdet»

Bei einem anderen Gesuch im Zusammenhang mit der Beschaffung des F-35 wies das Bundesverwaltungsgericht die Einsicht ab. Es kam zum Schluss, dass eine vollständige Publikation des Abschlussberichts der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) zur Evaluierung des F-35 die internationalen Beziehungen der Schweiz schädigen könnte.

Es schloss jedoch nicht aus, dass allenfalls Teile des Berichts zugänglich gemacht werden könnten. Das Bundesverwaltungsgericht hat diesen Fall deshalb an die Empa zurückgewiesen. Sie muss bei jedem geschwärzten Teil des Berichts begründen, warum er nicht veröffentlicht werden kann.

Das Bundesverwaltungsgericht nimmt zudem eine Gefährdung der Sicherheit der Schweiz an, weil Daten zu Kurs, Fluggeschwindigkeit, Schubsetzung und weiteren Punkten erhoben wurden. Dabei handle es sich um Leistungsdaten eines Waffensystems, was bei einer Veröffentlichung Folgen für die Verteidigung des Landes zur Folge hätte.

(Verfügung 1C_351/2026 vom 15.7.2026)

(sda)

Mehr zum Thema:

Beschränkter Zugang zu Evaluierungs-Dokumenten bei F-35-Beschaffung
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
F-35 Fluglärm: Bevölkerung will Hörvergleich
Video: ch media
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
12 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Kaoro
21.07.2026 15:11registriert April 2018
Grund: gefährdet Offenlegung der Mauscheleien bei der Beschaffung
271
Melden
Zum Kommentar
avatar
shaitan
21.07.2026 15:12registriert Januar 2025
Die Amis haben uns mit der F18 über den Tisch gezogen, darum kaufen wir sicher nichts mehr von den Amis, äh, Moment mal, da war doch noch was, äh, ah doch, wir kaufen wieder bei den Amis, weil die sind Super und total Kulant, können Ersatzteile liefern bis zur nächsten Eiszeit oder so.
242
Melden
Zum Kommentar
12
Chaos in der Chefetage: Ein Basler Konzern im Millionenstreit
Beim Basler Duty-free-Konzern Avolta/Dufry balgen sich die obersten Manager um Millionenabfindungen. Gerichtsurteile bringen einen Einblick in die Teppichetage.
Avolta heisst der Basler Konzern, den kaum jemand unter diesem Namen kennt. Seinen Hauptsitz hat er in einem anonymen Glasgebäude am Picassoplatz. Als Dufry, so der vormalige Name, ist er aber vor allem den Flugpassagieren bekannt. Schliesslich betreibt er unter dieser Marke auf Flughäfen weltweit zollfreie Einkaufszonen. Seinen Ursprung hat er jedoch als Basler Tabakgrosshandelsunternehmen Weitnauer an der Petersgasse.
Zur Story