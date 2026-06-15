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B-52-Bomber stürzt kurz nach dem Start in Kalifornien ab

Electronic Warfare Officer Major Christopher Cousler looks on as a B-52 bomber from the 93rd Bomb Squadron at Barksdale Air Force Base in Louisiana flies over the Byron Nelson golf tournament in McKin ...
Ein Flugzeug der US-amerikanischen Streitkräfte ist in den USA abgestürzt.Bild: keystone

B-52-Bomber stürzt kurz nach dem Start in Kalifornien ab

15.06.2026, 21:5815.06.2026, 21:58

In Kalifornien ist ein B-52-Bomber der US-Streitkräfte kurz nach dem Start abgestürzt. Rettungskräfte seien sofort vor Ort gewesen, teilte der Flughafen Edwards Air Force Base auf Facebook mit. Nähere Angaben etwa zu Verletzten machte der Flughafen nicht. Den Angaben zufolge ereignete sich das Unglück am späten Vormittag (Ortszeit).

Die Flugzeuge vom Typ B-52 sind Langstreckenbomber der US-Luftwaffe. Sie können sowohl konventionelle Sprengköpfe als auch Atombomben abwerfen.

Die Edwards Air Force Base befindet sich rund 100 Kilometer nördlich von Los Angeles in der Mojave-Wüste. In der Vergangenheit hatte das US-Militär von dort aus unter anderem Tarnkappendrohnen und Jets mit sechsfacher Schallgeschwindigkeit getestet. (sda/dpa)

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