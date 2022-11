Great Barrier Reef soll «gefährdetes Welterbe» werden

«Wir verstehen, dass die Menschen, die am Riff leben und arbeiten, den Bericht möglicherweise alarmierend finden», teilte die australische Umweltministerin Tanya Plibersek am Dienstag mit. Dies sei aber kein konkreter Vorschlag, sondern ein «technischer Berichte» der Unesco, betonte sie.

«Ehe für alle» in den USA vor dem Durchbruch

Die USA haben sich dem Schutz der gleichgeschlechtlichen Ehe per Bundesgesetz einen grossen Schritt genähert. An diesem Dienstag will der Senat über einen Entwurf abstimmen, der gleichgeschlechtliche Ehen in einem Gesetz verankert. Der Senat hatte den Entwurf am Montag auf die Zielgerade gebracht.