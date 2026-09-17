Laut der Kapo Thurgau liegt ein Raserdelikt vor. (Symbolbild) Bild: www.imago-images.de

Polizeirapport

38-Jähriger rast mit 226 km/h über die Autobahn bei Münchwilen TG

Die Polizei hat am Dienstagabend auf der Autobahn bei Münchwilen einen 38-jährigen Raser aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war um 22.30 Uhr mit 226 km/h unterwegs und wurde von einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage erfasst.

Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt der Fahrer die Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h um 101 km/h, was einem Raserdelikt entspricht, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Donnerstag mit. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. (sda)