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Münchwilen TG: 38-Jähriger rast mit 226 km/h über die Autobahn

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Laut der Kapo Thurgau liegt ein Raserdelikt vor. (Symbolbild)Bild: www.imago-images.de
Polizeirapport

38-Jähriger rast mit 226 km/h über die Autobahn bei Münchwilen TG

17.09.2026, 13:3617.09.2026, 13:36

Die Polizei hat am Dienstagabend auf der Autobahn bei Münchwilen einen 38-jährigen Raser aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war um 22.30 Uhr mit 226 km/h unterwegs und wurde von einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage erfasst.

Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt der Fahrer die Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h um 101 km/h, was einem Raserdelikt entspricht, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Donnerstag mit. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. (sda)

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