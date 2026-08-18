Mann verkaufte «aus Not» heraus illegal Welpen im Bezirk Bülach

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Weil er wenige Wochen alte Hundewelpen aus Serbien und Bulgarien in der Schweiz verkauft hatte, musste sich am Montag ein 39-Jähriger vor dem Bezirksgericht Bülach verantworten. Er sprach offen über seine damalige Situation.

Er habe sich in einer Notlage befunden, sagte der Beschuldigte vor Gericht. «Meine Firma war bankrott, ich steckte in der Scheidung mit meiner Ex-Frau und mir ging es psychisch schlecht», sagte er. Um wieder Boden unter die Füsse zu bekommen, habe er angefangen, die Welpen zu verkaufen.

Mindestens 23 Personen verkaufte er kranke Hundewelpen, die er meist aus Serbien oder Bulgarien in die Schweiz brachte. Den Käufern gab er vor, dass es sich um Welpen aus der Schweiz handele. Dazu brachte er sie vorher zum Tierarzt und erhielt dort Heimtierausweise. Insgesamt ergaunerte er sich auf diese Weise 66'500 Franken in bar.

Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Freiheitsstrafe von 36 Monaten, von denen er 12 Monate absitzen soll. (hkl/sda)