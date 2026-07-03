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EZB-Chefin Lagarde schliesst vorzeitigen Rücktritt nicht aus

EZB-Chefin Lagarde schliesst vorzeitigen Rücktritt nicht aus

03.07.2026, 13:4703.07.2026, 13:47

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hat einen vorzeitigen Rücktritt von ihrem Amt mit Verweis auf die französischen Präsidentschaftswahlen nicht ausgeschlossen.

epa13030594 European Central Bank (ECB) President Christine Lagarde addresses a press conference following the meeting of the ECB Governing Council in Frankfurt am Main, Germany, 11 June 2026. The Gov ...
Christine Lagarde schliesst einen vorzeitigen Rücktritt nicht aus.Bild: keystone

«Das ist möglich», sagte sie der französischen Wirtschaftszeitung «Les Echos» auf die Frage, ob dies eine Option sei, falls die Unsicherheit nachlasse. «Ich glaube, dass in der französischen Präsidentschaftsdebatte eine europäische Stimme zu hören sein muss.»

Die Amtszeit von EZB-Präsidentin Lagarde läuft bis Oktober 2027. «Angesichts der Tatsache, dass wir erneut eine turbulente Phase durchleben, bin ich der Meinung, dass der Kapitän des EZB-Schiffs an Bord bleiben muss», sagte Lagarde. Damit wiederholte sie eine zuvor gemachte Aussage.

Lagarde erklärte, es sei «sicherlich möglich», dass sie in den kommenden Monaten offene Gespräche mit einigen der französischen Kandidaten führen werde. Dass sie selbst in Frankreich kandidiere, stehe nicht auf der Tagesordnung.

Die nächste französische Präsidentschaftswahl findet verfassungsgemäss im Frühjahr 2027 statt. Der amtierende Präsident Emmanuel Macron darf nach zwei aufeinanderfolgenden Amtszeiten nicht erneut antreten. Ein Wahlsieg des rechten Rassemblement National gilt als möglich. Beobachter vermuten, dass Macron einen Rücktritt Lagardes favorisiert, damit er noch Einfluss auf die Nachfolge nehmen kann. (dab/sda/awp/dpa)

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