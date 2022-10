Kopf-an-Kopf-Rennen in Brasilien: Lula und Bolsonaro gleichauf

Der Wahlkampf war über Monate hinweg von schweren gegenseitigen Beschuldigungen und im Internet verbreiteten Falschinformationen geprägt. Bis zuletzt kämpften beide Kandidaten um jede Stimme. Präsident Bolsonaro streute immer wieder Zweifel am Wahlsystem und deutete an, das Ergebnis möglicherweise nicht anzuerkennen. Einige seiner Anhänger forderten unverhohlen einen Militärputsch.

Bei der Präsidentenwahl in Brasilien haben sich der der linke Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro nach Teilergebnissen ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Nach Auszählung von gut 60 Prozent der Wahllokale kam Bolsonaro am Sonntag auf 50.08 Prozent der Stimmen, sein Herausforderer Lula auf 49.92 Prozent. Lula hatte die erste Runde am 2. Oktober gewonnen – allerdings deutlich knapper, als nach den Umfragen erwartet. Danach galt das Rennen wieder als völlig offen.

Libanon: Amtszeit des 89-jährigen Präsidenten läuft aus – keine Nachfolge

Der Libanon steuert mit dem Abschied des bisherigen Präsidenten Michel Aoun nach sechsjähriger Amtszeit auf eine Zeit ohne Staatschef und Regierung zu. Der 89-Jährige verliess seinen Präsidialpalast in Beirut am Sonntag. Hunderte Anhänger versammelten sich auf der Strasse. Die Nachfolge ist immer noch offen, weil die führenden Parteien des krisengeschüttelten Mittelmeer-Landes in einem bitteren Machtkampf stecken. Aouns Amtszeit läuft nach sechs Jahren an diesem Montag um Mitternacht aus.