Eduardo Paes hat allen Grund zur Freude Bild: keystone

Kommunalwahlen in Brasilien: Rios Bürgermeister wiedergewählt

In Brasiliens Millionenmetropole Rio de Janeiro ist Bürgermeister Eduardo Paes wiedergewählt worden. Bei den Kommunalwahlen gewann der 54-Jährige nach Auszählung aller Stimmen mit 60,5 Prozent vor dem von Ex-Präsident Jair Bolsonaro unterstützten Abgeordneten Alexandre Ramagem mit 30,8 Prozent. Paes wird damit beim Antritt seiner vierten, nicht aufeinanderfolgenden Amtszeit im Januar 2025 der am längsten amtierende Bürgermeister in der Stadt am Zuckerhut sein.

In Brasiliens grösster Stadt São Paulo wird es eine Stichwahl zwischen Amtsinhaber Ricardo Nunes und dem vom Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva unterstützten Kandidaten Guilherme Boulos geben. Kandidat Pablo Marçal, der durch den Verkauf von Kursen zur Persönlichkeitsentwicklung in den sozialen Medien bekannt wurde und während des Wahlkampfes für mehrere Kontroversen sorgte, landete knapp dahinter auf dem dritten Platz.

Bei den Kommunalwahlen wurde über Ämter in allen der gut 5'500 Gemeinden des Landes abgestimmt. Mehr als 156 Millionen Brasilianerinnen und Brasilianer waren dazu aufgerufen, neue Bürgermeister und Stadträte für die nächsten vier Jahre zu wählen. In Städten mit mehr als 200'000 registrierten Wählern, in denen keiner der Kandidaten auf mehr als 50 Prozent der Stimmen kam, wird es am 27. Oktober zu Stichwahlen kommen. (pre/sda)