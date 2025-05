Brasiliens Ex-Präsidentin wegen Folter entschädigt

Rousseff erhielt bereits Entschädigungen in Höhe von 72'000 Reais (11'400 Euro) aus den Bundesstaaten Rio de Janeiro, São Paulo und Rio Grande do Sul, in denen sie während ihrer Haftzeit gefoltert wurde. Sie spendete den Betrag an soziale Organisationen. Rousseff arbeitet derzeit als Präsidentin der Neuen Entwicklungsbank (NDB) der Brics-Staaten in Shanghai. (sda/dpa)

Erschossen vor der Kamera, getötet an der Haustür

Nur wenige Tage nacheinander wurden in Mexiko und in Kolumbien junge Frauen unter ähnlichen Umständen getötet. Was steckt dahinter?

Valeria Márquez sitzt an einem Tisch in ihrem Salon in Zapopan, Mexiko. Sie zeigt ihren Fans gerade per Livestream ein Stoffschweinchen, das sie bekommen hat. Sie lächelt in die Kamera, wirft ihre langen blonden Haare über die Schulter. Dann blickt sie in Richtung Eingang. Das Schweinchen hält sie immer noch im Arm.