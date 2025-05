Bruder von Spaniens Regierungschef Sánchez kommt vor Gericht

Täter rief «Free Palestine» – das wissen wir zum Attentat in Washington

Zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft sind in der Nähe des Jüdischen Museums in der US-Hauptstadt Washington getötet worden. Was wir dazu wissen.

Zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft sind in der Nähe des Jüdischen Museums in der US-Hauptstadt Washington getötet worden. Es hat sich laut dem israelischen Botschafter in den USA um ein junges Paar gehandelt, das sich demnächst verloben wollte. Die beiden Opfer nahmen an einem Event einer jüdischen NGO im jüdischen Museum teil, das in direkter Nähe des Tatorts liegt. Einer der beiden erschossenen Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington hatte die deutsche Staatsbürgerschaft. «Das männliche Opfer hatte einen deutschen Pass», hiess es aus Berliner Diplomatenkreisen. Der Täter hat sich laut Zeugenaussagen als Unterstützer Gazas zu erkennen gegeben.