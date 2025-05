Brasilianischer Kinderstar Millena Brandão mit nur elf Jahren gestorben

In Brasilien war Millena Brandão ein aufstrebender Star, spielte in einer Netflix-Serie mit und modelte. Jetzt ist ihr Leben vorbei, bevor es überhaupt richtig angefangen hat.

Janna Halbroth / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Vor wenigen Tagen starb Millena Brandão im Alter von nur elf Jahren. Vor ihrem Tod soll das Mädchen mehrere Herzstillstände erlitten haben. Die Eltern fordern nun eine genaue Untersuchung zum Ableben ihrer Tochter. Den Tod verkündeten sie auf dem offiziellen Instagram-Profil von Brandão.

Millena Brandão: Das Mädchen war in Brasilien ein Star. bild: instagram / millenamboficial

Demnach sei das Kind am 2. Mai verstorben. «Wir haben unser kleines Mädchen verloren», schreiben die Eltern unter einem Foto ihrer Tochter als Engel. «Die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, wird in unseren Erinnerungen bleiben, und wir werden deine Freude nie vergessen, die sich auf alle um dich herum verbreitete.» Sie sei nun in den «Armen unseres allmächtigen Vaters und an einem wunderschönen Ort zum Spielen», heisst es weiter.

Auch die brasilianischen Medien berichten über den tragischen Fall. Die Nachrichtenseite «G1» meldet, dass die Eltern mit ihrer Tochter in einem Gesundheitszentrum und zwei Krankenhäusern gewesen seien, nachdem sie über Schmerzen im Bein und im Kopf geklagt hatte. Beim ersten Besuch wurde die Familie mit Schmerzmitteln und einer Ruheverordnung nach Hause geschickt. Bald darauf verschlechterte sich ihr Zustand drastisch. «Wir wissen nicht, was meine Tochter getötet hat. Wir wissen es nicht, weil die Wahrheit ist, dass wir von einem Ort zum anderen geschickt wurden und niemand uns je eine Diagnose gegeben hat», sagte die Mutter der Verstorbenen in einem Interview mit der Nachrichtenseite.

Nach dem Tod des Kindes haben die Gesundheitsbehörden Untersuchungen eingeleitet, um die Ursache zu klären und die Behandlung in den drei Einrichtungen zu analysieren. Die Polizei untersucht den Fall ebenfalls. Eine Autopsie wurde durchgeführt. Der Abschlussbericht der Gerichtsmedizin steht noch aus und ist entscheidend für die Ermittlungen. Die Gesundheitsbehörden der Stadt und des Bundesstaates untersuchen parallel mögliche Verfahrensfehler in den betroffenen Einrichtungen.

Millena Brandão wurde erst kürzlich elf Jahre alt

Erst vor wenigen Wochen wurde Brandão elf Jahre alt. Auf Instagram konnten Fans ihre Geburtstagsfeier anschauen. Es gab eine Torte, viele Süssigkeiten, jede Menge Geschenke und eine Party mit Wellenrutsche, Klettermöglichkeiten, einer eigenen kleinen Bar für Kinderdrinks, einer Mini-Disco und sogar einem Kirmesfahrgeschäft. Niemand konnte ahnen, dass dies ihr letzter Geburtstag sein würde.

Bekanntheit erlangte Brandão vor allem durch die Kinderserie «A Infância de Romeu e Julieta» (auf Deutsch: «Die Kindheit von Romeo und Julia»). Ausserdem spielte sie in der Netflix-Serie «Sintonia» mit. Die Drama-Serie wurde 2019 zum ersten Mal gezeigt. Mittlerweile gibt es fünf Staffeln. Es geht darin um das Leben mehrerer Teenager in einem Armenviertel von São Paulo. Darüber hinaus war sie als Influencerin, Model und Werbestar bekannt.

Verwendete Quellen: