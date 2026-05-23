sonnig29°
DE | FR
burger
International
China

China entsendet nach Trump-Besuch hunderte Schiffe: Taiwan schlägt Alarm

China entsendet nach Trump-Besuch hunderte Schiffe: Taiwan schlägt Alarm

Kurz nach dem China-Besuch von US-Präsident Trump tauchen mehr als hundert chinesische Schiffe in regionalen Gewässern auf. Taiwan schlägt Alarm.
23.05.2026, 16:0223.05.2026, 16:02
Ein Artikel von
t-online

China hat nach Angaben aus Taiwan mehr als hundert Schiffe seiner Marine und Küstenwache in regionalen Gewässern stationiert. Wie der Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrats Taiwans, Joseph Wu, am Samstag im Onlinedienst X erklärte, erfolgte der Einsatz in den Gewässern zwischen dem Gelben Meer vor der koreanischen Halbinsel und dem Südchinesischen Meer im Westpazifik kurz nach einem Besuch von US-Präsident Donald Trump in Peking.

China sei in der Region «das einzige Problem, das den Status Quo zerstört und den regionalen Frieden und die Stabilität bedroht», erklärte Wu. Der Anlass des Manövers war zunächst unklar. China hat in der Vergangenheit wiederholt Militärmanöver in den Gewässern rund um Taiwan ausgeführt.

Schon vor Trumps Peking-Reise Schiffe gesichtet

Aus taiwanischen Sicherheitskreisen erfuhr die Nachrichtenagentur AFP, dass chinesische Schiffe bereits vor Trumps Reise nach Peking in den Gewässern gesichtet worden seien. Ihre Zahl sei jedoch erst in den vergangenen Tagen auf über hundert gestiegen. Zu den gesichteten Schiffen zählten demnach auch Forschungsschiffe.

Nach seinem China-Besuch hatte Trump am Mittwoch bezüglich Unklarheiten über US-Waffenlieferungen an Taiwan von «dem Taiwan-Problem» gesprochen. Dies weckte Befürchtungen, dass Trump bei der Unterstützung Taipehs nachlassen könnte.

China hat in den vergangenen Jahren rund um Taiwan mehrfach grosse Militärmanöver abgehalten. Peking betrachtet das demokratische und selbstverwaltete Taiwan als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll – notfalls mit militärischer Gewalt.

Mehr zu China:

videovideo
Mindestens 90 Menschen sterben bei Minenunglück in China
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
China feiert Militärparade mit Putin und Kim Jong-un
1 / 27
China feiert Militärparade mit Putin und Kim Jong-un

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat die grosse Parade zum Ende der japanischen Besatzung vor 80 Jahren eröffnet.
quelle: keystone / mahesh kumar
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Explosion in einer Kohlenmine mit mindestens 90 Toten in Nordchina
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Roboter meistert bei Auftritt in China den Moonwalk und scheitert dann an Treppenstufen
Bei der Neueröffnung eines Future-Era-Ladens in der chinesischen Stadt Shenzhen trat ein Roboter als Showeinlage auf. Dieser tanzte zum Song «Billie Jean» von Michael Jackson und meisterte dabei den Moonwalk perfekt. Kurz darauf scheiterte das Können des Roboters jedoch an einigen Treppenstufen, wie du im folgenden Video siehst:
Zur Story