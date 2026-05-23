China entsendet nach Trump-Besuch hunderte Schiffe: Taiwan schlägt Alarm

Kurz nach dem China-Besuch von US-Präsident Trump tauchen mehr als hundert chinesische Schiffe in regionalen Gewässern auf. Taiwan schlägt Alarm.

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China hat nach Angaben aus Taiwan mehr als hundert Schiffe seiner Marine und Küstenwache in regionalen Gewässern stationiert. Wie der Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrats Taiwans, Joseph Wu, am Samstag im Onlinedienst X erklärte, erfolgte der Einsatz in den Gewässern zwischen dem Gelben Meer vor der koreanischen Halbinsel und dem Südchinesischen Meer im Westpazifik kurz nach einem Besuch von US-Präsident Donald Trump in Peking.

China sei in der Region «das einzige Problem, das den Status Quo zerstört und den regionalen Frieden und die Stabilität bedroht», erklärte Wu. Der Anlass des Manövers war zunächst unklar. China hat in der Vergangenheit wiederholt Militärmanöver in den Gewässern rund um Taiwan ausgeführt.

Schon vor Trumps Peking-Reise Schiffe gesichtet

Aus taiwanischen Sicherheitskreisen erfuhr die Nachrichtenagentur AFP, dass chinesische Schiffe bereits vor Trumps Reise nach Peking in den Gewässern gesichtet worden seien. Ihre Zahl sei jedoch erst in den vergangenen Tagen auf über hundert gestiegen. Zu den gesichteten Schiffen zählten demnach auch Forschungsschiffe.

Nach seinem China-Besuch hatte Trump am Mittwoch bezüglich Unklarheiten über US-Waffenlieferungen an Taiwan von «dem Taiwan-Problem» gesprochen. Dies weckte Befürchtungen, dass Trump bei der Unterstützung Taipehs nachlassen könnte.

China hat in den vergangenen Jahren rund um Taiwan mehrfach grosse Militärmanöver abgehalten. Peking betrachtet das demokratische und selbstverwaltete Taiwan als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll – notfalls mit militärischer Gewalt.