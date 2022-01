Die britische Innenministerin Priti Patel hält es für wahrscheinlich, dass weitere ähnliche Warnungen bevorstehen können. Grossbritannien habe «weitere Gegner», die auf unterschiedliche Art und Weise versuchten, «sich in unser Land einzumischen». (aeg/sda/dpa)

Eine Sprecherin der chinesischen Botschaft in London wies die Vorwürfe am späten Donnerstagabend zurück. China halte sich grundsätzlich aus ausländischen Angelegenheiten heraus und habe es nicht nötig, sich «Einfluss zu kaufen».

Ein Abgeordneter der Labour-Party soll der BBC zufolge vor einigen Jahren mehr als 420 000 Pfund (rund 525 727 Franken) an Spenden von einer Firma der Chinesin erhalten und den Sohn der mutmasslichen Agentin in seinem Büro angestellt haben.

Der MI5 warnte die Parlamentarier des britischen Ober- und Unterhauses in London vor einer mutmasslichen chinesischen Agentin: Eine Frau namens Christine Ching Kui Lee baue für die Kommunistische Partei Chinas Verbindungen auf und versuche, Einfluss auf britische Politiker zu nehmen, um das politische Klima zugunsten Chinas zu beeinflussen.

Ist eine chinesische Agentin in London unterwegs?

Ist eine chinesische Agentin in London unterwegs? Bild: keystone

Untersee-Vulkan in der Südsee ausgebrochen - Tsunami-Warnung

Chinesische Agentin in London? – Sorge um politische Einflussnahme

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Taskforce gibt Einschätzungen ab – Berset macht deutlich, was er davon hält

50,7 Grad an der Küste: In Australien fallen die Hitzerekorde

Weite Teile Australiens schwitzen derzeit unter einer erbarmungslosen Hitzeglocke. Im Westen des Landes wurde jetzt sogar ein Jahrzehnte alter Temperaturrekord eingestellt: Im Küstenort Onslow in der Region Pilbara sei die Quecksilbersäule am Donnerstag auf 50.7 Grad gestiegen, teilte die Meteorologiebehörde der Region mit. Dies ist die höchste jemals im Bundesstaat Western Australia gemessene Temperatur. Der gleiche Wert war zuletzt im Januar 1960 im Outback-Örtchen Oodnadatta in Südaustralien gemessen worden.