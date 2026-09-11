freundlich
DE | FR
burger
International
China

Mahnwachen in Hongkong: Mehrere Jahre Haft für Aktivisten

Mehrere Jahre Haft für Aktivisten von Mahnwachen in Hongkong

11.09.2026, 09:0811.09.2026, 09:08

Drei Aktivisten und Mitorganisatoren einer jährlichen Mahnwache zum Gedenken an das Massaker am Platz des Himmlischen Friedens in Peking 1989 sind von einem Gericht in Hongkong zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden. Lee Cheuk-yan muss sieben Jahre, Chow Hang-tung sieben Jahre und drei Monate ins Gefängnis, wie aus dem Urteil hervorging.

FILE - Pro-democracy activists including from left Albert Ho, Lee Cheuk-yan and Chow Hang-tung shout slogans during a gathering to mourn those killed in the 1989 Tiananmen crackdown at Victoria Park i ...
Demonstranten in Hongkong im Juni 2020.Bild: keystone

Ende August hatten die von der Regierung eingesetzten Richter den Mann, die Frau sowie ihre Organisation bereits schuldig gesprochen, zwischen Juli 2020 und September 2021 zum Umsturz der Staatsmacht angestiftet zu haben. Das Gericht verwies damals unter anderem darauf, dass die Organisation ein Ende der «Ein-Partei-Diktatur» verlangt und damit die Legitimität der Regierungsgewalt der Kommunistischen Partei Chinas infrage gestellt habe.

Lee und Chow hatten die Vorwürfe bestritten. Der dritte Angeklagte, Albert Ho, erhielt eine Gefängnisstrafe von fünf Jahren und zwei Monaten. Er hatte sich zuvor schuldig bekannt, was zu einer milderen Strafe führen kann.

Kritik an Schuldspruch und Urteilen

Die drei wurden nach dem umstrittenen Sicherheitsgesetz Hongkongs verurteilt, das sich aus Sicht von Kritikern gegen die prodemokratische Bewegung und Opposition in der chinesischen Sonderverwaltungsregion richtet. Deutschland und Frankreich hatten den Schuldspruch gegen Chow bedauert und ihre Freilassung gefordert. Die 41-Jährige hatte 2023 für ihre Verdienste den Deutsch-Französischen Preis für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit erhalten.

Beobachter sahen den Prozess als weiteres Indiz für die schwindende Meinungsfreiheit in Hongkong. Die Urteile offenbarten die «Grausamkeit und Unsicherheit» der Regierung, teilte die Asien-Leiterin der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, Elaine Pearson, mit. «Indem das Oberste Gericht von Hongkong die Aktivisten für die Ausübung ganz gewöhnlicher demokratischer Aktivitäten streng bestraft hat, hat es deren Rechte auf freie Meinungsäusserung und friedliche Versammlung verletzt», sagte sie.

Druck auf zugesagte Freiheiten in Hongkong

Peking hatte der ehemaligen britischen Kronkolonie nach ihrer Rückgabe an China 1997 unter anderem Rede- und Pressefreiheit für 50 Jahre zugesichert. Nach den massiven Protesten in Hongkong 2019 erlegte China der Finanzmetropole ein Sicherheitsgesetz auf, um aus Pekings Sicht die Stabilität zu wahren. Seitdem wurden zahlreiche prodemokratische Aktivisten und bekannte Medienmacher wie der frühere «Apple Daily»-Verleger Jimmy Lai angeklagt und verurteilt.

Das jährliche Tian'anmen-Gedenken wurde ab 2020 wegen der Corona-Pandemie untersagt. Die Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China organisierte die Kerzenandacht, bei der Menschen der Opfer der blutigen Niederschlagung der Proteste am 4. Juni 1989 in Peking gedachten. Es war das einzige öffentliche Gedenken auf chinesischem Boden. In Festlandchina werden die Ereignisse des 4. Junis scharf zensiert. (dab/sda/dpa)

Mehr aus Hongkong:

Druck von China: Hongkonger Studentenführer Joshua Wong bekennt sich schuldig
Druck von China: Hongkonger Studentenführer Joshua Wong bekennt sich schuldig
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Ich war zu feige»: Jens Spahn entschuldigt sich nach Leihmutter-Affäre
Im Juli war CDU-Politiker Jens Spahn im Zusammenhang mit seiner Vaterschaft durch Leihmutterschaft von seinen Fraktionsämtern zurückgetreten. Nun meldet er sich wieder.
Der frühere Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jens Spahn, hat sich in einem Brief an die CDU-Mitglieder seines Wahlkreises in NRW für seinen Umgang mit einer Leihmutterschaft in den USA entschuldigt. «Ich war zu feige, bei diesem sensiblen Thema offen Farbe zu bekennen», schreibt Spahn in einem am Donnerstag versandten Brief, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt.
Zur Story