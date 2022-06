Strände wie hier auf Mallorca gibt es in diesem Sommer wieder ohne grosse Corona-Einschränkungen. Bild: Shutterstock

Die nächste Corona-Welle kommt – so sieht's in deinem Ferienland aus

Die Sommerferien rücken näher. Darum blicken wir auf beliebte Schweizer Feriendestinationen und die Corona-Massnahmen, welche dort aktuell gelten.

Viele Schweizerinnen und Schweizer freuen sich auf unbeschwerte Sommerferien irgendwo im Ausland. Und aktuell sieht die Lage gut aus, denn in den meisten Ländern wurden die Corona-Massnahmen weitestgehend aufgehoben – sowohl für die Einreise als auch im Alltagsleben.

Allerdings breitete sich zuletzt die Virusvariante BA.5 vermehrt aus, was nicht nur in der Schweiz die Fallzahlen wieder steigen lässt. Wie ist die aktuelle Situation vor den Sommerferien? Wo gelten noch welche Massnahmen? Und wie entwickelt sich die Pandemie vor Ort?

Wir haben elf beliebte Ferien-Destinationen etwas genauer angeschaut. Aufgeführt sind hier nationale Regeln, teilweise können einzelne Regionen weitere (strengere) Massnahmen ergreifen.

Inhaltsverzeichnis Deutschland Frankreich Griechenland Italien Kroatien Malta Österreich Portugal Spanien Türkei Zypern

Daten und Quellen Die hier verwendeten Angaben stammen wenn immer möglich direkt von den Regierungen oder Tourismusorganisationen der entsprechenden Länder. Da sich aber die Regeln weiterhin schnell ändern können, unbedingt vor der Reise selbst die aktuellen Massnahmen nachschauen.

Deutschland

Einreise: Geimpfte und Genesene, die sich vor der Einreise nicht in einem als Virusvariantengebiet eingestuften Land aufhielten, müssen keine speziellen Massnahmen beachten.

Coronaregeln im Land: Die Corona-Regeln wurden weitgehend aufgehoben. Maskenpflicht in Krankenhäusern und Pflegeheimen gilt noch. Die Bundesländer sind für ihre Regeln zuständig.

Corona-Situation: Die Fallzahlen in Deutschland sind noch etwas höher als in der Schweiz und stiegen zuletzt wieder leicht an.

Hier gibt es mehr Informationen.

Frankreich

Die Côte d'Azur dürfte in diesem Jahr wieder mehr Feriengäste anlocken. Bild: shutterstock

Einreise: Bei der Einreise wird ein aktueller Corona-Test eine Impf- oder Genesenenbescheinigung benötigt.

Coronaregeln im Land: Es gelten noch einige Einschränkungen in der Gastronomie und nicht-essentiellen Geschäften. Masken sind nur noch in Gesundheitseinrichtungen Pflicht.

Corona-Situation: Die Fallzahlen in Frankreich sind noch etwas höher als in der Schweiz und stiegen zuletzt wieder leicht an.

Hier gibt es mehr Informationen.

Griechenland

Einreise: Seit dem 15. Mai benötigt man das Passenger Locator Form (PLF) nicht mehr. Auch andere Bedingungen wie Zertifikat oder Testnachweis benötigt man nicht mehr.

Coronaregeln im Land: Seit dem 1. Juni ist die Maskenpflicht in Innenräumen aufgehoben. Im Öffentlichen Verkehr und Gesundheitseinrichtungen gilt noch eine Maskenpflicht.

Corona-Situation: Die Fallzahlen in Griechenland sind noch etwas höher als in der Schweiz, sie nahmen seit Ende März rasant ab, stiegen zuletzt allerdings wieder leicht an.

Hier gibt es mehr Informationen.

Italien

Es muss nicht immer das Meer sein: Auch die Hügellandschaft in der Toscana mag zu überzeugen. Bild: Shutterstock

Einreise: Es braucht aktuell keine besonderen Einreisedokumente oder Corona-Tests.

Coronaregeln im Land: Der Greenpass wird seit dem 1. Mai 2022 nicht mehr benötigt. Bis am 15. Juni sind FFP2-Masken in verschiedenen Lokalitäten Pflicht. So beispielsweise:

Im Flugzeug

Auf Fähren

In interregionalen Zügen

Bei Busfahrten durch mehr als zwei Regionen

Im ÖV

Im Kino

An Konzerten

Beim Hallensport

Maske wird auch sonst empfohlen, sobald viele Leute zusammentreffen.

Corona-Situation: Die Fallzahlen in Italien sind noch etwas höher als in der Schweiz, stiegen zuletzt wieder leicht an.

Hier gibt es mehr Informationen.

Kroatien

Einreise: Es braucht aktuell keine besonderen Einreisedokumente oder Corona-Tests.

Coronaregeln im Land: Maskenpflicht gilt aktuell nur in medizinischen- und Pflegeeinrichtungen. Allfällige regionale Massnahmen werden hier publiziert.

Corona-Situation: Die Fallzahlen waren in Kroatien zuletzt unter denjenigen der Schweiz.

Hier gibt es mehr Informationen.

Malta

Wer nach Malta will, braucht weiterhin eine Bescheinigung in Bezug auf Covid-19. Bild: Shutterstock

Einreise: Bei der Einreise wird seit dem 6. Juni ein aktueller Corona-Test eine Impf- oder Genesenenbescheinigung benötigt.

Coronaregeln im Land: Maskentragepflicht gilt noch in medizinischen- und Pflegeeinrichtungen. Geschäfte dürfen selbst entscheiden, ob in ihren Räumlichkeiten eine Maske getragen werden muss. Öffentliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind nur gestattet, wenn man über einen gültigen Impfnachweis verfügt.

Corona-Situation: Die Fallzahlen bewegen sich seit Mitte April auf sehr ähnlichem Niveau wie in der Schweiz.

Hier gibt es mehr Informationen.

Österreich

Einreise: Es braucht seit dem 16. Mai keine besonderen Einreisedokumente oder Corona-Tests mehr.

Coronaregeln im Land: Am 1. Juni wurden die Massnahmen gelockert. FFP2-Masken gelten noch in Kranken- und Kuranstalten, Alten- und Pflegeheimen und Orten, an denen Gesundheits- und Pflegedienstleistungen erbracht werden.

3-G-Regeln gelten nur noch für Besucher, Mitarbeiter oder Dienstleister in oben genannten Orten. In einigen Bundesländern gelten noch teilweise unterschiedliche Regelungen.

Corona-Situation: Österreich hatte zuletzt etwas höhere Fallzahlen als die Schweiz. In den letzten Tagen gab es auch eine Zunahme.

Hier gibt es mehr Informationen.

Portugal

Portugal hat die «Sommerwelle» als eines der ersten Länder in Europa erreicht. Bild: Shutterstock

Einreise: Bei der Einreise wird ein aktueller Corona-Test eine Impf- oder Genesenenbescheinigung benötigt.

Coronaregeln im Land: Im Öffentlichen Verkehr gilt weiterhin Maskenpflicht, genauso wie in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Auf Madeira und den Azoren gelten noch leicht schärfere Massnahmen.

Corona-Situation: In Portugal nahmen die Fallzahlen ab Ende April stark zu, zuletzt blieben sie auf der Hälfte des Höchststandes anfangs 2022. Auch die Hospitalisationen und Todesfälle nahmen in den letzten Wochen deutlich zu.

Hier gibt es mehr Informationen.

Die Übersicht in der Schweiz:

Spanien

Einreise: Bei der Einreise auf dem Luft- oder Seeweg benötigt es aktuell keine Massnahmen. Auf dem Landweg wird ein aktueller Corona-Test eine Impf- oder Genesenenbescheinigung benötigt.

Coronaregeln im Land: Seit dem 20. April wurden fast alle Maskenpflichten aufgehoben. Weiterhin gelten sie aber für Reisen im Flugzeug, der Bahn, im Bus oder in anderen öffentlichen Personenverkehrsmitteln. In Gesundheitseinrichtungen ist die Maske ebenfalls pflicht.

Corona-Situation: Während sich die Fallzahlen in Spanien etwa auf Schweizer Niveau bewegen, nehmen die Hospitalisationen wieder etwas zu.

Hier gibt es mehr Informationen.

Türkei

Seit dem 1. Juni ist die Türkei wieder ohne zusätzliche Corona-Bestimmungen zu erreichen. Bild: Shutterstock

Einreise: Seit dem 1. Juni benötigt man keinen negativen Test oder kein Impfzertifikat mehr. Ein «Traveler Entry Form» muss ausgefüllt werden.

Coronaregeln im Land: Es gilt das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Gesundheitseinrichtungen. Abstandhalten wird empfohlen. Alle anderen Beschränkungen wurden aufgehoben.

Corona-Situation: Die Fallzahlen in der Türkei sind gemäss offiziellen Angaben tief. Allerdings wird auch sehr wenig getestet.

Hier gibt es mehr Informationen.

Zypern

Einreise: Es gelten momentan keine Einschränkungen bei der Einreise.

Coronaregeln im Land: Abstandsregeln gelten weiterhin, in Bussen und Taxis ist das Tragen einer Maske Pflicht.

Corona-Situation: Zypern meldet zuletzt wenige Fälle mehr als die Schweiz.

Hier gibt es mehr Informationen.