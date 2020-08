International

Skigebiet Ischgl präsentiert massives Schutzkonzept für kommende Saison



Bild: sda

«Après-Ski wird es in bisheriger Form nicht mehr geben»: Ischgl reagiert mit Schutzkonzept

Mit Abwassermonitoring, Fiebermessung und Kaltvernebelungsgeräten in Seilbahnkabinen will sich der beliebte Winter-Hotspot Ischgl für die kommende Skisaison wappnen. Après-Ski-Partys sollen «drastisch eingeschränkt» werden, so die Verantwortlichen.

Als «Corona-Keimzelle» oder «Virenschleuder Europas» wurde das österreichische Skigebiet Ischgl im April verschrien. Tausende Touristen infizierten sich mit Covid-19 und brachten das Virus in ihre Heimat zurück – nach Deutschland, Holland oder Island. Der Tiroler Landespolitik wurde «Gier und Versagen» vorgeworfen. Zu lange hätten die Verantwortlichen mit einem Shutdown aufgewartet.

Das beliebte Skigebiet erlitt einen massiven Imageschaden. Nun reagieren die Verantwortlichen und informieren per Medienmitteilung über Gesundheits- und Sicherheitsstandards, die für die kommende Skisaison umgesetzt werden sollen. Weitere Details sollen Anfang Herbst folgen.

Doch bereits jetzt ist die Liste der Corona-Massnahmen lang, aufwändig und kostenintensiv:

Abwassermonitoring : Laut dem Bürgermeister von Paznaun soll das Abwasser überwacht werden. Die Abwassertests sollen mit hoher Genauigkeit die Früherkennung von potenziellen Infektionen ermöglichen.

: Laut dem Bürgermeister von Paznaun soll das Abwasser überwacht werden. Die Abwassertests sollen mit hoher Genauigkeit die Früherkennung von potenziellen Infektionen ermöglichen. Kaltvernebelungsgeräte : Alle Seilbahnkabinen sollen laufend mit Kaltvernebelungsgeräten desinfiziert werden. Diese sollen dafür sorgen, dass 99,9 Prozent der Viren, Bakterien und Sporen eliminiert werden. Auch in Skibussen, Sportshops, Skidepots, WC-Anlagen, Aufzugskabinen und Erste-Hilfe-Stationen sollen die Geräte zum Einsatz kommen.

: Alle Seilbahnkabinen sollen laufend mit Kaltvernebelungsgeräten desinfiziert werden. Diese sollen dafür sorgen, dass 99,9 Prozent der Viren, Bakterien und Sporen eliminiert werden. Auch in Skibussen, Sportshops, Skidepots, WC-Anlagen, Aufzugskabinen und Erste-Hilfe-Stationen sollen die Geräte zum Einsatz kommen. Fiebermessung bei Mitarbeitenden: Wer in der kommenden Wintersaison in Ischgl arbeiten will, soll mit einem negativen Covid-19-Test anreisen oder diesen direkt vor Ort machen. Zudem sollen sich die Mitarbeitenden jeden Tag noch vor Arbeitsbeginn einer Fiebermessung unterziehen.

Bild: keystone

Massive Einschränkung des Après-Ski : «Gesetzliche Vorgaben» sollen den «Partytourismus» drastisch einschränken, schreiben die Verantwortlichen in der Medienmitteilung. «Après-Ski wird es in der bisherigen Form diesen Winter so nicht mehr geben», so die Ausführung.

: «Gesetzliche Vorgaben» sollen den «Partytourismus» drastisch einschränken, schreiben die Verantwortlichen in der Medienmitteilung. «Après-Ski wird es in der bisherigen Form diesen Winter so nicht mehr geben», so die Ausführung. Covid-19-Tests für Hotelgäste empfohlen: Wer in Ischgl ein Hotel reserviert hat, dem wird bereits vor dem Check-in empfohlen, ein negatives Corona-Testergebnis vorzuweisen. Wer kein Testergebnis vorlegen kann, für den besteht das Angebot einer freiwilligen Testmöglichkeit, so der Obmann des Tourismusverbands Paznaun – Ischgl.

Wer in Ischgl ein Hotel reserviert hat, dem wird bereits vor dem Check-in empfohlen, ein negatives Corona-Testergebnis vorzuweisen. Wer kein Testergebnis vorlegen kann, für den besteht das Angebot einer freiwilligen Testmöglichkeit, so der Obmann des Tourismusverbands Paznaun – Ischgl. Maskenpflicht auf dem Lift: Wer die Sesselbahn betritt, darf dies nur mit Mund-Nasen-Schutz tun. «Hierfür hat die Silvrettaseilbahn AG 600'000 Multifunktionstücher angeschafft, die die Gäste beim Kauf eines Skipasses als kostenlose Zugabe erhalten», heisst es in der Medienmitteilung.

Wie teuer das aufwändige Schutzkonzept das Skigebiet zu stehen kommt, und wer dafür aufkommt, konnten die Verantwortlichen bis Redaktionsschluss nicht beantworten.

