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AfD-Parteitag in Erfurt: Autobahn von Protestierenden blockiert

epa13085178 Demonstrators holding anti-AfD placards gather ahead of the Alternative for Germany (AfD) federal party congress in Erfurt, Germany, 04 July 2026. Thousands of counter-protesters are expec ...
Die Menschen protestieren gegen die AfD.Bild: keystone

Massive Proteste vor AfD-Parteitag in Erfurt

Die AfD hält am Wochenende in Erfurt ihren Parteitag ab. Schon am frühen Morgen kam es zu Protesten. Die Polizei rechnet mit bis zu 50'000 Demonstranten. Eine Autobahn wurde zwischenzeitlich blockiert.
04.07.2026, 09:4104.07.2026, 10:45

Der Parteitag der AfD im thüringischen Erfurt wird von massiven Protesten begleitet. Im Vorfeld waren mehr als 30 Gegenveranstaltungen angemeldet, berichtet t-online. Die Polizei rechnet mit bis zu 50'000 Menschen. Kurz nach 9 Uhr meldete die Polizei bereits 20'000 Demonstrierende. Bereits um 6 Uhr seien über 200 Reisecars eingetroffen, weitere Demonstrierende seien zu Fuss gekommen.

Die Proteste starteten schon früh. So haben sich in der Innenstadt von Erfurt auf dem Gothaer Platz schon vor 5 Uhr morgens mehrere Hundert Menschen versammelt und den Verkehr blockiert. Sie klebten sich auch an Tramgleisen fest.

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Blockierte Tramgleise in Erfurt.Bild: keystone

Der Ort gilt als Kern der Gegendemonstration und befindet sich nahe dem Messegelände, wo die AfD ihren Parteitag abhält.

Protesters gather before a party convention of Alternative for Germany, or AfD in Erfurt, Germany, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Ebrahim Noroozi) Germany Far Right
Schon am frühen Morgen versammelten sich Hunderte Menschen in Erfurt.Bild: keystone

Ausserdem musste die Autobahn 71 aus Sicherheitsgründen gesperrt werden, wie die Polizei meldete. Berichten zufolge sollen Protestierende die Autobahn blockiert haben.

dpatopbilder - 04.07.2026, Thüringen, Erfurt: Demonstranten protestieren auf der Autobahn A71 bei Gottstedt gegen den AfD-Bundesparteitag. Der Bundesparteitag der AfD findet am 4. und 5. Juli in der M ...
Demonstrierende haben die Autobahn an mehreren Stellen blockiert.Bild: Keystone

Es soll auch erste kleinere Ausschreitungen gegeben haben. Demnach sei bereits Pfefferspray gegen Demonstrierende eingesetzt worden. Wie die Polizei gegenüber der «Zeit» erklärt, wurden zudem ein Bürgerbüro der AfD und Polizisten mit Feuerwerk und Farbbeuteln angegriffen. Über Verletzte ist derzeit nichts bekannt.

Parteitag startete trotzdem pünktlich

Der Parteitag startete dennoch wie geplant um 10 Uhr. Schon Stunden vorher waren die ersten Delegierten vor Ort. Geplant sind vor allem Wahlen: So stellen sich die AfD-Vorsitzende Alice Weidel und Tino Chrupalla zur Wiederwahl, auch der Parteivorstand wird neu gewählt.

Berichte über Rivalitäten an der Parteispitze, insbesondere zwischen ihm und der Co-Vorsitzenden Alice Weidel, wies Chrupalla bei der Begrüssungsrede zurück. Er sagte: «Unsere Partei ist einig wie nie zu vor.» Es sei gut, dass die Parteitagsdelegierten schon vor Beginn der Gegendemonstrationen zur Erfurter Messe gefahren seien. «Der frühe Vogel fängt den Wurm. Die Randalierer von der Antifa haben ihr eigenes Störmanöver verschlafen», so Chrupalla.

AfD-Parteitag 100 Jahre nach Reichsparteitag

Doch nicht nur die Protestierenden in Erfurts Strassen üben heftige Kritik. Der Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, Jens-Christian Wagner, hat anlässlich des AfD-Bundesparteitags in Erfurt an den Reichsparteitag der NSDAP vor genau 100 Jahren in Weimar erinnert. «Zeitpunkt und Ortswahl sind ganz sicherlich kein Zufall», sagte Wagner bei einer Protestveranstaltung gegen den AfD-Bundesparteitag in Erfurt.

Mit der Entscheidung, den Parteitag in Erfurt zu veranstalten, sende die AfD ein «ganz deutliches Signal». Die AfD sei zumindest noch nicht die «NSDAP 2.0». «Aber ihre Bezugnahme auf völkisches, autoritär-nationalistisches Gedankengut der 20er und 30er Jahre wird immer deutlicher und ihr Versuch, die Verbrechen der Nazis kleinzureden und umzudeuten», sagte Wagner.

Versammlungsverbot am Abend zuvor aufgehoben

Den Parteitag der AfD zu verhindern, sei rechtswidrig, erklärte Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) am Tag zuvor noch der Deutschen Presse-Agentur (DPA). Dennoch gebe es auch gute Gründe für Proteste gegen die AfD. Ein Versammlungsverbot auf wichtigen Zufahrtsstrassen und Autobahnabschnitten des Landesverwaltungsamtes wurde folglich am Freitagabend gekippt. Die protestierenden Organisationen hatten ohnehin angekündigt, sich nicht daran halten zu wollen. (vro/sda/dpa)

epa13085095 Riot police block a road near the conference hall ahead of the Alternative for Germany (AfD) federal congress in Erfurt, Germany, 04 July 2026. The AfD is holding its 17th Federal Party Co ...
Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort.Bild: keystone

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Die beliebtesten Kommentare
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jyperion
04.07.2026 09:58registriert März 2015
Protestieren kann man immer.
Aber eine ganze Stadt zu blockieren, um die Versamungsfreiheit anderer einzuschränken geht gar nicht.
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Sozialismus bremst Fortschritt
04.07.2026 09:53registriert März 2021
Das ist doch quatsch dagegen zu demonstrieren. Fast 30% der Deutschen wählen AfD. Interessant dabei ist, dass die Wähler im mittleren Alter sind. Junge wählen die Grünen. Rentner die SPD und die Älteren die Union. Die AfD bedient die Generation dazwischen. Die Altersgruppe, die mitten im Berufsleben steht und sich häufig als Hauptlastträger des Sozialstaats empfindet. DAS sollte man genauer verfolgen, weil das einer der Hauptgründe für den Rechtsaufschwung ist. Ähnliche Tendenzen sind in der Schweiz auch sichtbar.
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