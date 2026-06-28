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AfD laut Umfrage klar vor der CDU/CSU – SPD verliert weiter an Boden

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Die AfD ist weiter im Höhenflug.Bild: keystone

AfD laut Umfrage klar vor der CDU/CSU – SPD verliert weiter an Boden

Eine aktuelle Umfrage zeigt die AfD unverändert stark an der Spitze. Die SPD verliert erneut.
28.06.2026, 04:2628.06.2026, 04:26
Ein Artikel von
t-online

Die AfD bleibt einer aktuellen Umfrage zufolge stärkste Kraft. Im sogenannten Sonntagstrend für die «Bild»-Zeitung erreicht die Partei 29 Prozent und liegt damit unverändert vor der Union, die wie in der Vorwoche auf 22 Prozent kommt.

Die SPD verliert im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt und erreicht 12 Prozent. Damit läge sie in der Umfrage hinter den Grünen, die unverändert bei 13 Prozent stehen. Die Linke kommt auf 10 Prozent, das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) auf 3 Prozent und die FDP auf 4 Prozent. Sonstige Parteien erreichen zusammen 7 Prozent.

Koalitionen: Schwarz-Grün-Rot wäre möglich

Aus den Umfragewerten ergeben sich nur wenige rechnerische Mehrheiten. Union, SPD und Grüne kämen gemeinsam auf 47 Prozent. Da laut Insa zugleich 14 Prozent der Stimmen auf Parteien entfallen, die an der 5-Prozent-Hürde scheitern würden, könnte dieses Bündnis eine parlamentarische Mehrheit erreichen.

Auch Union und AfD verfügten rechnerisch über eine Mehrheit. Die Union schliesst eine Zusammenarbeit mit der AfD jedoch weiterhin aus.

Die Umfrage wurde vom Meinungsforschungsinstitut Insa im Auftrag der deutschen «Bild»-Zeitung durchgeführt. Befragt wurden vom 22. bis 26. Juni 2026 insgesamt 1'204 Wahlberechtigte. Die maximale Fehlertoleranz liegt laut Institut bei plus/minus 2,9 Prozentpunkten.

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