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Mann in Berlin auf der Strasse durch Schüsse getötet

Mann in Berlin auf der Strasse durch Schüsse getötet

10.08.2026, 08:5510.08.2026, 08:55

Ein Mann ist nach einem Streit zwischen mehreren Menschen in Berlin auf der Strasse angeschossen und dabei tödlich verletzt worden. Sanitäter versuchten, den 30-Jährigen wiederzubeleben, er starb aber noch am Tatort im Stadtteil Charlottenburg, wie die Polizei auf X mitteilte.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin sind die mutmasslichen Täter auf der Flucht. Wie viele Schüsse bei dem Vorfall auf dem Hardenbergplatz vor dem Bahnhof Zoologischer Garten kurz vor Mitternacht abgefeuert wurden, sagte die Sprecherin nicht. Auch die Hintergründe des Streits blieben zunächst unklar.

Die Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Die Leiche des Opfers soll heute obduziert werden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Morgen mitteilte. Die Behörde habe die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts übernommen.

Der Tatort liegt im Berliner Westen. Der Bahnhof Zoologischer Garten gilt im öffentlichen Personenverkehr als wichtiger Knotenpunkt. Für viele Touristen, die den westlichen Teil der Hauptstadt erkunden wollen, dient der Bahnhof als Ausgangspunkt. Unter anderem liegen die bekannte Einkaufsmeile Kurfürstendamm und die Gedächtniskirche in der Nähe.

In Berlin kommt es immer wieder zu Vorfällen mit Schusswaffen. Erst am frühen Sonntagmorgen hatten Unbekannte auf die Scheibe einer Gaststätte in Neukölln geschossen. Am Wochenende zuvor war ein 38-Jähriger in Schöneberg angeschossen worden.

Laut Polizei hat der Einsatz von Schusswaffen in Berlin in der Vergangenheit stark zugenommen. «Streitigkeiten, die früher mit Fäusten ausgetragen wurden, werden heute vielleicht eher mit Schusswaffen ausgetragen», sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel etwa im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses im Februar.

Im Jahr 2025 registrierte die Berliner Polizei 1'119 Fälle von Schusswaffengebrauch – ein Anstieg um 68 Prozent gegenüber 2024. Dabei wurde in mehr als 500 Fällen auch geschossen. (dab/sda/dpa)

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Gahteuchnütah
10.08.2026 09:52registriert August 2025
War das früher auch schon so in Berlin?
Über 1000 Fälle? Und die haben ja nicht so ein lockeres Waffengesetz wie in der Schweiz. Kann es sein das es andere Faktoren gibt als lasche Gesetze?🤔
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Loinker
10.08.2026 10:46registriert Juli 2026
"Im Jahr 2025 registrierte die Berliner Polizei 1119 Fälle von Schusswaffengebrauch – ein Anstieg um 68 Prozent gegenüber 2024"

Es würde der Vergleich gegenüber 2014 interessieren.
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