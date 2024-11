SPD verliert in Deutschland an Zustimmung – klare Präferenz bei Kanzlerfrage

«Operation D-Day»: FDP soll Ampel-Aus in Deutschland schon lange geplant haben

Laut einer weiteren Forsa-Umfrage gibt es bei der ungeklärten «K-Frage» in der SPD eine klare Präferenz der Befragten: Mit 66 Prozent ist eine deutliche Mehrheit für Verteidigungsminister Boris Pistorius als SPD-Kanzlerkandidat. Nur 18 Prozent sprechen sich dafür aus, dass die Sozialdemokraten bei der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar mit Scholz antreten.

Die Partei von Bundeskanzler Olaf Scholz kommt in einer neuen Befragung des Meinungsforschungsinstituts Forsa für das RTL/ntv-«Trendbarometer» auf 15 Prozent und verliert damit einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche. Auch das neu gegründete linke BSW verliert und müsste laut der Umfrage mit 4 Prozent (-1) um den Einzug in den Bundestag bangen.

Am vergangenen Wochenende marschierte eine Gruppe Nazis durch die Strassen von Columbus im US-Bundesstaat Ohio. Etwa ein Dutzend Personen in schwarzen Hosen, Hemden und Kopfbedeckungen marschierten entlang einer Strasse nahe der Innenstadt. Während sie an Restaurants und Wohnungen vorbeiliefen, schrieen sie rassistische Parolen.